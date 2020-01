Abanca concede al Deportivo de La Coruña un préstamo participativo de cinco millones de euros

Publicado 09/01/2020 14:37:54 CET

"Este rescate al Deportivo no es diferente al que hemos hecho con otras empresas gallegas", afirma el presidente de la entidad financiera

A CORUÑA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Abanca ha salido al rescate del RC Deportivo de La Coruña con la concesión de una préstamo participativo de cinco millones de euros, que el club tendrá que capitalizar.

Así lo ha confirmado, en rueda de prensa, el presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet, y el candidato a presidente del Deportivo, Fernando Vidal, durante el acto de presentación del acuerdo alcanzado para que el banco ayude al club ante la "situación crítica" en la que se encuentra, con una deuda de más 83 millones de euros.

"Esta situación y los malos resultados deportivos hacen inviable este proyecto si no se toman medidas de carácter inmediato", ha asegurado Escotet, quien ha hecho hincapié en que el Dépor "es más que un club de fútbol, es una empresa que genera riqueza en su entorno". Una compañía que según Escotet, tiene que "profesionalizarse" y modificar su estructura financiera para poder sobrevivir.

Con carácter inmediato, la entidad bancaria ha concedido al club un préstamo participativo de cinco millones de euros, que ya cuenta con el visto bueno de La Liga y que tendrá que ser aprobado en la próxima junta de accionistas del Dépor.

Con este préstamo, la Liga permitirá al Dépor ampliar su tope salarial en algo más de dos millones de euros a distribuir entre los mercados de enero y del próximo verano.

En paralelo, tras la junta de accionistas, el consejo de administración del club convocará una nueva junta para finales de febrero para proceder a una ampliación de capital.

EL DÉPOR, COMO UNA EMPRESA

"Este rescate al Deportivo no es diferente al que hemos hecho con otras empresas gallegas. Y todos fueron con el visto bueno de los accionistas. Si no, no tiene sentido", ha explicado el presidente de Abanca , que pide la "mayor participación" de la sociedad coruñesa para ayudar al club.

"En el momento que se haga la ampliación de capital, queremos que todos los accionistas se sumen para asegurar la viabilidad del Deportivo", afirma Escotet.

Por su parte, el candidato a la presidencia del Deportivo, Fernando Vidal, ha señalado que este acuerdo "abre la luz" al club. "El Dépor no puede vivir con el agua al cuello", asegura.