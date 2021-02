El abogado de Liñares alega que "no todo vale" en una investigación y Fiscalía rechaza los argumentos por "genéricos"

xpresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y exconcejal de Lugo, Francisco Fernández Liñares (c), a su llegada a la Audiencia Provincial de Lugo para sentarse en el banquillo en Lugo. - EUROPA PRESS/ C. Castro. POOL - Europa Press

LUGO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Francisco Liñares, exconcejal --de aquella socialista-- del Ayuntamiento de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, ha pedido la nulidad del proceso por el que se juzga a su defendido en el juicio que ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial, que ha abierto un periodo de receso para estudiar los argumentos presentados.

Así, el letrado Evaristo Nogueira ha denunciado que "no todo vale" en una investigación judicial y ha asegurado que se han conculcado derechos constitucionales. En este sentido, ha afirmado que Liñares prestó declaración bajo "una privación de libertad irregular" (por su detención y posterior declaración y entrada en prisión provisional desde septiembre de 2012).

De hecho, se refirió al auto de puesta en libertad, de enero de 2013, en el que se declaró "la nulidad absoluta e insubsanable" del auto del 22 de septiembre (de ingreso en prisión) y se "decretó inmediatamente la puesta en libertad", por un "exceso de detención" al considerarse que "sobrepasaba y no poco, el límite" de las 72 horas.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha rechazado estos y los demás argumentos presentados por el abogado de Liñares, por ser "genéricos" y no concretar exactamente qué derechos fueron conculcados y en qué momento.

Además, ha censurado las críticas de Nogueira cuando llegó a afirmar que "no es propio de un estado de derecho y de la Constitución del 78" actuaciones como, citó, la firma de una declaración de su defendido "en una tasca de Santa Comba" o las escuchas. Mientras, la Fiscalía ha advertido de que lo que "no está permitido" es "forzar" declaraciones, pero ha subrayado la validez de las declaraciones "espontáneas" de los acusados: "La ley no exige que unos agentes que custodien a un detenido se tapen lo oídos, pero no se ha forzado ninguna declaración".

En este procedimiento, una de las piezas separadas de la 'Operación Pokémon' también se juzgan a nueve empresarios supuestamente beneficiados por las concesiones realizadas por Liñares. Sus defensas se pronunciaron a favor de atenerse a la decisión de la sala, aunque por ejemplo el abogado de Julio F.C. denunció que tuvo conocimiento en este momento procesal de acusaciones a su cliente porque la copia del escrito de acusación que había recibido estaba incompleta. Ante esta alegación, el Ministerio Público recordó la posibilidad de acceder a los expedientes de forma telemática e ironizó con que el abogado tenía que saber que a su cliente se le acusaba de algo, por lo que podía haber advertido la posibilidad de que el papel estuviese incompleto en otro momento procesal.