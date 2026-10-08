Los acampados de O Obradoiro culpan a la "violencia rentista" de la muerte de Maricarmen y la califican de "asesinato"

1123876.1.260.149.20261008101155 Varias personas durante una acampada por la vivienda, en la plaza del Obradoiro, a 1 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes acampados en la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, responsabilizan a la "violencia rentista" de la muerte de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda tras su desahucio, y califican lo sucedido de "asesinato".

"No vamos a permitir ningún asesinato más por parte del rentismo", ha advertido uno de sus portavoces, Iker, que se ha pronunciado este jueves ante los medios de comunicación. La noticia la conocieron durante la pasada tarde con una "mezcla de rabia e impotencia", que, en sus palabras, llevan sintiendo "años" y no únicamente desde hace una semana, cuando establecieron la acampada.

"Son años en los que nuestra clase está condenada a la miseria y a la muerte por el lucro de unos pocos. Y tenemos claro que para nosotros se ha acabado", ha expuesto. En este contexto, ha situado a Maricarmen como "una víctima más de la violencia rentista", al igual que otras "miles de personas" que han atravesado situaciones similares en España.

También ha culpabilizado de ello a un sistema político que, a su modo de ver, "ampara y protege a rentistas y empresarios" y que "patrocina" las muertes de la clase trabajadora. "Han sido miles las personas asesinadas por el rentismo y seguirán siéndolo si no cambiamos esta situación", ha recalcado.

Este portavoz de los acampados ha llamado a todo aquel que sienta "rabia o tristeza" a organizarse, uniéndose a las acampadas, organizaciones políticas o sindicatos más próximos: "Luchad y militad contra este mundo de barbarie que se nos presenta". Precisamente, considera que ese es el "mejor homenaje" a Maricarmen Abascal, aunque no descarta que la acampada le dedique algún momento específico.

UNA SEMANA DE ACAMPADA

La noticia del fallecimiento de Maricarmen Abascal ha coincidido con que se ha cumplido una semana del inicio de la acampada, que se inició en la madrugada del 30 de septiembre al 1 de octubre. Desde ese momento, el asentamiento ha continuado creciendo día a día. Actualmente, sus responsables cifran en 120 las tiendas establecidas en esta emblemática plaza.

Iker cree que la "insostenibilidad" de la crisis de la vivienda está provocando que las movilizaciones estén siendo "masivas" en toda España, también Galicia, y ha vaticinado que la acampada seguirá creciendo en número. "No vamos a permitir que haya otra Maricarmen, ni otra Olga, ni que nadie vuelva a sufrir violencia rentista", ha zanjado.