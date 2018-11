Advierten de costes "inconmensurables" si Galicia "queda descolgada" de la red europea de transporte

Publicado 15/11/2018 12:56:03 CET

Abogan por la integración entre ferrocarril y puertos, que ahora "no se da", y por captar industria dentro de una "estrategia de país"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Económico de Galicia advierte de los costes "inconmensurables" que tendría para Galicia "quedar descolgada" de la red europea de transporte. "No podemos quedar al margen", ha subrayado el profesor Jaime Barreiro Gil.

Barreiro Gil y el también economista Fernando González Laxe han presentado este jueves un informe sobre los retos para "la Galicia del siglo XXI" en el sistema europeo de transporte marítimo-terrestre. Al respecto, González Laxe ha abogado por avanzar en una integración entre ferrocarril y puertos "obvia", pero que en estos momentos "no se da".

Por su parte, el empresario Víctor Nogueira, presidente del grupo Nogar, ha reflexionado sobre aspectos relativos a la gestión y a cómo "captar industria pesada", de la que genera actividad subsidiaria a su alrededor.

En representación de Naturgy, su delegado en la comunidad, Manuel Fernández Pellicer, ha hecho un paralelismo entre lo que ocurre con las infraestructuras de transporte y las energéticas. Por su parte, ha llamado a fijarse tanto en el "continente" como en el "contenido" y ha avisado del "largo periodo de transición" que viene, como el cambio hacia los vehículos eléctricos.

El presidente del Foro, Emilio Pérez Nieto, ha puesto el foco en las nuevas tecnologías en el actual escenario, mientras que Santiago Lago, que dirige esta plataforma, ha valorado el acto de presentación de este documento, "foro en esencia pura", debido a la presencia de representantes de PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG, CC.OO. y UGT, además de los medios de comunicación.

MERCANCÍAS

"No creo que la llegada del AVE deje todo por resolver, resuelve una parte importante, pero cuando esté resuelta, todavía quedará todo lo demás: la modernización, la electrificación... y las mercancías", ha subrayado Jaime Barreiro en el turno de preguntas.

Así, ha hecho hincapié en que, a su juicio, es "necesario" plantearse "la revisión del sistema ferroviario entero" ya que las variaciones a futuro, en función de dónde se asiente la población y otros factores, "no pueden volver a improvisarse". "Galicia no tiene ninguna solución si no resolvemos el transporte de mercancías. O nos colocamos en el mapa, o somos Fisterra", ha concluido.

Por su parte, Laxe ha añadido en su introducción que "si Europa busca cohesión, lo lógico es que todos los territorios formen parte" de la red, toda vez que el actual mapa fija nueve corredores, dos de ellos en España, el Mediterráneo y el Atlántico. En este último, hay áreas como Galicia que "quedan un tanto desconectadas".

Para el Foro Económico de Galicia, este asunto ha de constituir una "estrategia de país", de ahí que presente este informe, como "base de discusión para ello". Plataformas como la de empresarios del noroeste peninsular hacen "su papel" en esta reivindicación y siguen "caminos diferentes" coincidiendo en el objetivo, según han valorado.

"ALGO SE HIZO"

Por su parte, el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, ha tomado la palabra para puntualizar que en todo esto "algo se hizo y algún resultado se consiguió" debido a la labor de la Cámara autonómica.

Así, ha apuntado que la incorporación de Galicia a la red europea está pendiente del posicionamiento del Parlamento Europeo y que existe una "perspectiva cierta" de que así sea después de la determinación de la Comisión Europea. "Es difícil que dé marcha atrás", ha resaltado.

"MATRIMONIO IMPRESCINDIBLE"

"Las regiones también se miden por su capacidad de inserción y conectividad", ha llamado la atención Laxe, para remarcar la importancia de este asunto para la competitividad de Galicia.

El transporte por ferrocarril, ha concluido, es "el oxígeno para los puertos", su "única forma" de crecer, del mismo modo que los puertos son "la sabia" para el ferrocarril.

Al respecto, ha destacado datos del informe como que la cadena del transporte marítimo-ferrocarril es "escasa" en los puertos gallegos, ya que solo dos, Marín y A Coruña, presentan niveles considerables (del 20% en el primero y del 27% en el segundo). "Si queremos apostar por los corredores debemos buscar transportes de mercancías por ferrocarril", ha enfatizado.

En su turno, Nogueira ha incidido en este "matrimonio imprescindible" y Fernández Pellicer ha señalado también la conveniencia de tener en cuenta los puertos secos, polígonos industriales asociados a los puertos relevantes en un contexto en el que las administraciones y las empresas trabajan por la sostenibilidad.