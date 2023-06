Afectados por eólicos piden a Lorenzana que "rectifique" los "marrones" que le deja Conde

La Xunta reivindica "la importancia de las renovables" para la implantación de futuros proyectos en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y plataformas de afectados por proyectos eólicos avisan a la nueva conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, de los "marrones" que le deja en este ámbito el hasta ahora vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, motivo por el que le instan a que "rectifique" las políticas de su antecesor en el cargo.

En una rueda de prensa, han avisado a Lorenzana de que "hereda los reveses de los altos tribunales, 30 recursos de alzada y un reguero de pleitos judiciales" por las iniciativas eólicas promovidas en la comunidad gallega.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la plataforma Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo, Aranza González, ha recordado que pidieron "por activa y por pasiva" a Conde un cambio de rumbo en su política eólica, y ahora lamentan ver como "se va con un ascenso".

En todo caso, registrarán este mismo viernes un escrito con el que piden una reunión a su sucesora en la consellería, María Jesús Lorenzana, a la que reclaman "que repiense" la forma de hacer las cosas.

En este contexto, ha advertido de que "la ciudadanía está organizada" y la justicia dicta sentencias que anulan autorizaciones, como la que afecta a un parque de Greenalia en Santa Comba, que ven "una evidencia de las fragmentaciones" de los promotores.

Por su parte, González entiende que "llegará un punto" en el que haya esa "rectificación" que demandan, pues "se tendrán que replantear" la política eólica.

En concreto, los afectados instan a la nueva conselleira a "dialogar, encontrar soluciones a la desastrosa gestión del departamento y acordar un desarrollo eólico sostenible" en la comunidad.

Los movimientos vecinales esperan "una nueva etapa" que "ponga fin" a la situación que atribuyen al anterior conselleiro: "confrontación con la ciudadanía e intervenciones judiciales para enmendar la política en materia eólica".

En este sentido, esperan que Lorenzana "no recurra y acepte las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que impide la repotenciación y aumento de aerogeneradores en el parque de Corme y anula la autorización de la poligonal de Campelo por fragmentación

indebida”.

También piden "diligencia y firmeza" a la administración en su deber de velar por el cumplimiento de las normas y dictámenes.

ASOCIACIONES QUE APOYAN

Apoyan estas ideas la asociación de consumidores Acouga, A Rente do Chan-Pladever, la asociación en defensa de la Costa da Morte, Afectacion Ribeira Sacra, Ancares - Courel, Afectados de Paderne, Amil SEN Eólicos, asociación Alegre, la asociación ambiental Petón do Lobo, Amigos e Amigas dos Bosques 'O Ouriol do Anllóns', Cova Crea, Ecoloxistas en Acción 'Atlántica e Verde' (10 grupos), Gato-Seselle, Nove Refachos, Salvemos o Noso, Aire Limpo nas Mariñas Mandeo, Foi polo Vento, Un Vento Vén, Veu Polo Aire, Comité de Defensa das Rías Altas, Encrobas viva, Instituto de Estudos Miñoráns y Monte Pindo Monte Natural.

También la plataforma para la Convivencia Ética coa Fauna Silvestre 'Con Ética', Plataforma Caíño Brancellao, Plataforma Galega para a Defensa Animal e da Natureza, Plataforma Terra Chá, Rede do Rural, SOS Groba, Rede Galega Stop Eólicos, Roxín Roxal, Salvemos a Comarca de Ordes, Salvemos o Iribio, Salvemos o Val de Barcia e o Monte Xalo, Sindicato Labrego Galego, SOS Serra da Groba, Veciños polo Rural, Vendaval y Víctimas de la Justicia.

PARA IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS

Por su parte, la Xunta ha remitido este viernes un comunicado coincidiendo con la participación del director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, en un acto en Madrid, en concreto en la cuarta reunión 'Spertus. Transición energética y competitividad industrial'.

En su intervención, señala, destacó "la importancia de las energías renovables en la futura implantación de proyectos en Galicia y su repercusión en el territorio".

Así, incidió en que la transición energética "debe ser planificada y ordenada, por lo que precisa de estrategias y hojas de ruta claras para afrontar los retos que puedan aparecer".

Y ha asegurado que este es el caso de Galicia, al destacar que cuenta con una agenda con el horizonte de 2030 y con el anteproyecto de ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que hacen uso de los recursos naturales de Galicia.

El director xeral ha explicado que el proceso de implantación de energías renovables "va a tener un importante papel en futuras iniciativas" vinculadas al hidrógeno verde pero también en otros proyectos industriales que "están buscando desarrollarse en Galicia", en palabras de la nota de prensa de la Xunta.