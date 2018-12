Los afectados de la explosión en Tui se manifestarán el día 23 y piden que se ejecute el desescombro

Publicado 11/12/2018 15:07:03 CET

VIGO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados Paramos-Guillarei convoca una "manifestación internacional" para el domingo 23 de diciembre, cuando se cumplen siete meses de la explosión de un almacén ilegal de material pirotécnico que provocó la muerte de un matrimonio y decenas de heridos, así como numerosos destrozos materiales.

La manifestación recorrerá las calles de Tui (Pontevedra) justo el día antes de Nochebuena. Saldrá a las 11,00 horas desde la aduana de Valença (Portugal) --donde también hay afectados por la explosión-- y llegará hasta la Plaza de la Inmaculada de Tui.

"Lo único que pedimos es que se ejecute ya. Vienen fechas señaladas y es muy triste no poder celebrar la Navidad en tu casa", ha sostenido este martes Salvador García Pérez, presidente de la Asociación de Afectados Paramos-Guillarei, desde la 'zona cero' de la explosión.

"Esto es una catástrofe social y humanitaria", ha afirmado el presidente de la asociaicón. Según ha trasladado, hay 30 familias que se han quedado sin vivienda y 14 que están realojadas; y "lo único que quieren es volver a sus vidas".

"PELOTA DE TENIS" DE LAS INSTITUCIONES

García Pérez ha manifestado que los afectados se sienten como la "pelota de tenis" de las instituciones. "Nos hacen bailar de un lado a otro con las leyes y los plazos", ha aseverado para recordar que el delegado del Gobierno, cuando les visitó "en septiembre", les "confirmó" el compromiso del Estado tanto de "elaborar el protocolo para el desescombro" como de "financiarlo".

"Todavía seguimos esperando por ese protocolo de actuación para el desescombro y que se firme el decreto ley de ayudas específicas para Paramos, que contemplaba el 100% del pago del desescombro y ayudas para la reconstrucción de viviendas", ha explicado el presidente del colectivo de afectados.

"Cansados", "hartos" e "indignados". Los afectados señalan que si esto es un tema de emergencia, no entienden cómo pueden pasar los meses --van ya para el séptimo-- y que en la 'zona cero' no se haya movido "ni un ladrillo".

"Nos pusieron unas rejas y aquí no entra nadie ni se quita un escombro. Si no se ve no existe, eso es lo que están intentando hacer con nosotros", ha apuntado Lupe Pérez, secretaria de la asociación de afectados, para añadir que sienten "impotencia" y reiterar que "necesitan" el respaldo y el apoyo del Gobierno.