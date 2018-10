Afectados por la explosión de Tui denuncian que casi un mes después "nadie ha recibido un duro" en ayudas

Actualizado 20/06/2018 17:04:32 CET

Convocan una manifestación el próximo 1 de julio para exigir "agilización de los trámites, más ayudas y rapidez en el desescombro"

Afectados por la explosión pirotécnica ocurrida el pasado 23 de mayo en Tui (Pontevedra) denuncian que, casi un mes después del suceso, "nadie ha recibido un duro" de las ayudas habilitadas por las diferentes administraciones, y critican que en la parte institucional "no se ha movido nada, ni una sola piedra".

Así lo ha trasladado este miércoles el presidente de la Asociación de Afectados, Salvador García, que ha manifestado que los vecinos aún esperan que el Gobierno declare el lugar como zona catastrófica, ya que es necesario para que puedan recibir más ayudas, desgravar las recibidas y permitiría incluir partidas para reparar los vehículos dañados.

Asimismo, ha recalcado que es necesario que se aumenten las partidas de las ayudas, "sobre todo para las segundas viviendas, que son totalmente insuficientes"; así como que haya más "celeridad en la tramitación", pues este proceso es "farragoso", hay "muchas dificultades", se necesitan muchos papeles y "no se está facilitando en absoluto esa gestión".

En este sentido, ha explicado que hay afectados que "todavía están haciendo las solicitudes", porque algunas ayudas requieren el proyecto de un arquitecto, de un constructor y la licencia municipal. "Sin ella no se puede hacer ningún tipo de obras ni se puede solicitar ningún tipo de ayudas", ha lamentado, incidido en que es necesario "agilizar las licencias urbanísticas".

Acto seguido, ha criticado que todavía no se ha reforzado el gabinete municipal de urbanismo, y, aunque ha agradecido que "está el arquitecto como gerente dando el do de pecho, trabajando muchas horas", ha insistido en que necesitan "medios". "Se ha pedido a la Diputación, que se comprometió y todavía a día de hoy no se sabe si van a mandar técnicos o no", ha lamentado.

En este contexto, los afectados han convocado una manifestación el próximo 1 de julio, con salida a las 12,00 horas del Área Panorámica, para exigir "agilización urbanística y de los trámites, más ayudas para la reconstrucción y rapidez en el desescombro". Además, el día 29 llevarán sus reivindicaciones al pleno de la Diputación de Pontevedra.

AVANCES

Entre los avances conseguidos, ha mencionado que todas las familias de la zona cero han sido realojadas, si bien algunas permanecen todavía en casa de familiares. Asimismo, ha manifestado que ya hay una dotación de Bomberos que ayuda en las labores de apuntalamiento y en la recogida de los enseres de los vecinos.

Igualmente, ha comentado que este martes efectivos de la Cruz Roja se desplazaron para dar asesoramiento en la parte psicológica. Tras ello, se realizará una evaluación de los vecinos que lo han solicitado para valorar si precisan atención psicológica, que la Asociación sigue pidiendo que se ofrezca de forma permanente en el centro de salud de Tui.

A mayores, ha comentado que se ha conseguido que todas las construcciones anexas, incluidos los cierres, se incluyan en las ayudas a las viviendas, para que así los afectados puedan pedirlas y optar a "ver reconstruido el 100% de los daños en la vivienda".

También a petición de la Asociación, ha mantenido que el Ayuntamiento aumentó el nivel de renta máximo para poder solicitar las ayudas municipales. "Sobre todo para gente de la zona cero que no le va a cubrir la parte que tienen que restaurar con las ayudas y los seguros; es importante que puedan sumar algo más", ha apostillado.

Precisamente sobre los seguros ha comunicado que la mayoría "ya están pagando", aunque algunas compañías ponen "alguna pena" y otras pretenden pagar el valor de las viviendas en el momento de contratar el seguro, sin su revalorización. Al respecto, ha agradecido al ayuntamiento que haya puesto a un abogado asesor en seguros, que "se está implicando mucho".

Finalmente, García ha vuelto a exigir que las diferentes ayudas habilitadas por las distintas administraciones "se puedan sumar hasta cubrir todos los gastos de rehabilitar las casas", y también ha insistido en la importancia de contratar el estudio para retirar los escombros.

RESPONSABILIDADES

El portavoz ha considerado "evidente que hay responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones en cuanto a la vigilancia de esos explosivos" que originaron la explosión. Por ello, la asociación exigirá más control en las pirotecnias. "No entendemos cómo puede un señor traer 1.700 kilos desde Israel y nadie hacer un control sobre ellos", ha remarcado.

Por otro lado, también ha apuntado a responsabilidad urbanística, puesto que "lo que derivó en que esa pirotecnia cerrara, una pirotecnia antigua y legal, tiene que ver con que se fueron construyeron viviendas en el entorno". "No es justificable lo que hizo este señor de traer los explosivos a aquí, pero si siguiera funcionando posiblemente esto no" habría pasado, ha sellado.

A colación de ello, ha señalado que "el señor que denunció y provocó el cierre de la pirotecnia defiende sus intereses, y es razonable, pero a lo mejor esa vivienda no se tenía que haber construido y la pirotecnia no tendría que haber salido de donde estaba, seguiría creando puestos de trabajo y no hubiera pasado nada de esto", ha rematado.

En cuanto a la parte jurídica, Salvador García ha indicado que la asociación está "viendo presupuestos" y realizará un estudio acerca de qué responsabilidades patrimoniales se pueden exigir para poder personarse en la causa penal abierta.