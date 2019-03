El alcalde de Barreiros vuelve al PP y encabezará su lista para revalidar el cargo

Publicado 12/03/2019 17:12:17 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, ha anunciado este martes su regreso al PP y ha señalado que encabezará la lista de este partido para las elecciones municipales del 26 de mayo, en las que espera "revalidar la alcaldía" del municipio lugués.

Este movimiento se produce después de que, el pasado mes de febrero, el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo absolviese a Fuente Parga, así como a cinco concejales que formaban la junta de Gobierno Local en 2006 y a la entonces arquitecta municipal, del delito de prevaricación urbanística del que estaban acusados por la concesión, durante ese año, de 44 licencias para construir casi 3.500 viviendas.

Así, Fuente Parga ha asegurado este martes que "simpatizantes, afiliados y muchos vecinos" le pidieron que volviese a presentarse, después de haber salido la sentencia absolutoria. Un fallo que, según ha reconocido, "se esperaba que llegase antes de las elecciones".

Con esto, ha formalizado su reincorporación al Partido Popular, tras darse de baja en 2015 "por puro formalismo" en el momento de la apertura del juicio oral. En este sentido, ha indicado que "más allá de estar o no afiliado a un partido", Fuente Parga ha destacado la importancia de "seguir un criterio, sobre todo en ayuntamientos pequeños" para que así "los vecinos puedan seguir contando con un alcalde que lleva ya 14 años con ellos, si así lo creen conveniente".

"Hay un montón de alcaldes que pensáis que están afiliados a un partido y no lo están. Eso no es lo importante. Tanto mi forma de vida, como mi ideología o mis actuaciones estuvieron siempre en la línea de la derecha, del Partido Popular, por lo que estar afiliado o no, no es lo principal", ha reiterado.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

El regidor ha insistido que quiere "dar una imagen de Barreiros como un sitio turístico excelente y con unas playas también excelentes", después de que "la oposición hiciera mucho daño y generara una mala imagen del municipio con acusaciones que no llegaron a nada", ha sentenciado.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo avanzado sobre el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y el "compromiso" de humanización de los cascos urbanos de San Cosme y San Miguel, y ha mostrado su apuesta por "mejorar los servicios a los barreirenses" y "retomar proyectos para la consolidación del municipio como un referente turístico en la Mariña".

"Tras trabajar en los últimos años en la elaboración del PXOM, ya está preparado para someter su aprobación inicial a comienzos del próximo mandato", ha asegurado.

PARTIDO POPULAR

Por su parte, la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, ha agradecido en un comunicado "el compromiso con el partido" de Fuente Parga. Así, ha indicado que espera que "continúe trabajando por los vecinos de Barreiros, que ya le han demostrado su apoyo en las últimas citas con las urnas".

Además, Candia ha recordado que el Partido Popular es la agrupación más votada del ayuntamiento barreirense, tanto en las elecciones municipales como en otros procesos electorales.