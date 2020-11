El alcalde de Pontevedra pide un "gran acuerdo de país" para "sacar la máxima rentabilidad" a los fondos de la UE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, ha llamado al "entendimiento" y a la "colaboración" entre las administraciones como "única forma" de "sacar la máxima rentabilidad a los fondos europeos" que se pondrán a disposición de las regiones para combatir los daños causados por la covid-19. Para lograrlo, propone llegar a un "gran acuerdo de país", con "altura de miras" y sin "planteamientos cortoplacistas".

En su comparecencia en la Comisión sobre la reactivación económica puesta en marcha en la Cámara gallega, el regidor pontevedrés ha incidido en la necesidad de la "colaboración", especialmente entre los ayuntamientos y la Xunta, para el desarrollo de infraestructuras, dotaciones y proyectos "que generen efectos multiplicadores" en todos los sectores.

Asimismo, ha expresado que debe haber una "distribución territorial" de estos fondos y ha subrayado que "quien mejor sabe de las necesidades de los gallegos son los gallegos" y, "a nivel municipal, los alcaldes". Además, ha pedido aprovechar esta etapa en la que "aún no se sabe ni cuántos ni cuándo" llegarán para buscar asesoramiento e información para que las administraciones estén preparadas para su máximo aprovechamiento.

"Debemos definir un proyecto de futuro en un país que tiene muchísimas posibilidades", ha sostenido Lores, que se ha mostrado convencido de que "cuando se tiene confianza en él, cuando se piensa con los pies en la tierra, los gallegos somos capaces de hacer cualquier cosa y podemos estar en la vanguardia del mundo".

"NO ESTÁBAMOS PREPARADOS"

El alcalde del BNG ha lanzado este mensaje en una comparecencia en la que ha puesto en valor los pasos dados por su gobierno municipal en los últimos 20 años para convertir a la ciudad de Pontevedra en un "referente" en el urbanismo y en la que también se ha mostrado crítico por la gestión de la covid.

"Desde mi punto de vista, no estábamos preparados para lo que nos venía encima y no fue porque no hubiese avisos por parte de especialistas en epidemiología a nivel mundial", ha afirmado el regidor, que ha considerado que "hubo falta de protocolos claros de atención, déficit de material sanitario y falta de coordinación a todos los niveles: mundial, europeo, estatal e incluso autonómico".

En este contexto, ha sostenido que se "tomaron decisiones timoratas" que primaron criterios "falsamente económicos" en lugar de optar por decisiones "drásticas de confinamientos selectivos" como los adoptados en Nueva Zelanda, China o Japón que, en su opinión, permitieron que estos países ahora mismo estén "en crecimiento económico" cuando España está aún "en plena pandemia".

Esta actuación, a su juicio, hubiese permitido evitar la extensión generalizada de la pandemia, muertes y también las "consecuencias económicas inmensas".

Con todo, ha apelado a sacar de toda esta experiencia cuestiones "positivas" como "la necesidad de reforzar los sistemas sanitarios públicos" o la "imperiosa" importancia de los espacios públicos en las ciudades.

"Pero quizás, la más importante, es que se demostró que la sociedad asume retos, sacrificios y esfuerzos en situaciones extremas. Tenemos que ver este hecho como una gran oportunidad para asumir retos de futuro o que no se acometieron en el pasado", ha afirmado.

"Mi experiencia de estos 21 años de gobierno municipal es que hemos sido capaces, entre todos los pontevedreses, de transformar una pequeña ciudad gris y estancada en un referente en muchos aspectos, como la calidad de vida o la lucha contra el cambio climático", ha argumentado para apelar a la "valentía" de las administraciones.

Por último, tras mostrarse partidario de la acción política que huya de los "debates estériles" y permita "mejorar las cosas", ha subrayado que "la sociedad avanza cuando hay cierto acuerdo y los proyectos son entendidos por la gente". "Y es lo que quiero trasmitir hoy aquí, que de esta experiencia tenemos que aprender para el futuro", ha finalizado Lores tras advertir que en "un planeta contaminado" hará "aún más pandemias".

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En la ronda de intervención de los grupos, la primera en pronunciarse ha sido la que fuera edil de bienestar de Pontevedra, la diputada socialista Paloma Castro, quien se ha referido a los servicios que los ayuntamientos tuvieron que prestar "en solitario" en los inicios de la pandemia. "Nos sentimos muy solos durante los primeros días, la Xunta no cogía el teléfono y los ayuntamientos tuvimos que asumir muchas competencias que no nos eran propias", ha declarado.

Por su parte, la líder del Bloque, Ana Pontón, ha coincidido con el regidor de Pontevedra al considerar que se debe "aprender" de la experiencia de otros países en los que "se han hecho bien" las cosas y ha puesto de relieve los problemas derivados de "haber recortado en las sanidad pública" y de "haber limitado la capacidad de intervención de los propios gobiernos".

"Necesitamos gobiernos fuertes y con capacidad de intervención", ha sostenido pontón, que también ha llamado a "un gran acuerdo de país" para salir de la crisis "mirando lo que se está haciendo bien" también en los ayuntamientos.

Por último, el diputado popular José Manuel Tores Courís le ha afeado a Lores que no hubiese permitido la puesta en marcha de una comisión de estas características en el Ayuntamiento de Pontevedra como así le pidió su grupo.

Tras ello, se ha referido a la "ayuda" prestada por la Xunta a las administraciones locales a través de cuestiones como el suministro de material de protección, las horas extraordinarias del servicio de ayuda en el hogar y ha celebrado también las partidas que las cuentas autonómicas prevén para la ciudad.