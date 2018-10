El alcalde del PP de A Lama exige a la Xunta un pediatra: "Que busquen uno aunque tenga que pagarlo el ayuntamiento"

Publicado 06/10/2018 19:41:32 CET

PONTEVEDRA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del Partido Popular de A Lama (Pontevedra), Jorge Canda, ha exigido al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que dé una solución "inmediata" a la falta de médico pediatra en el centro de salud del municipio.

"A Lama no se puede quedar sin pediatra. Es responsabilidad del Sergas encontrar una solución aunque tenga que buscar uno en Portugal o tengamos que pagarlo nosotros desde el ayuntamiento", clama el regidor en un comunicado este sábado.

De este modo, Canda muestra su preocupación e "incertidumbre" por esta situación, por la cual se ha puesto en contacto con la Consellería de Sanidade para expresarles su malestar y urgir una solución ante lo que considera un problema "de primera necesidad e importancia" para el municipio.

"Los niños y niñas no pueden estar sin pediatra, dicen que no los hay, nosotros estamos dispuestos a encontrar una solución de emergencia que pase por la contratación, de modo particular, de un especialista en esta disciplina médica para que atienda aunque que sea una vez por semana a los pequeños", prosigue en sus críticas.

Asimismo, expresa su temor de que esta falta de pediatra se prolongue durante demasiado tiempo, al tiempo que asegura que hará "todo lo posible" para terminar con un problema que no va a "tolerar". "Llegaremos hasta donde haga falta para que este problema se resuelva", avisa a la Xunta el alcalde del PP.