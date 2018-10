El alcalde de Santiago obviará el clima político y centrará su reunión este miércoles con Feijóo en las infraestructuras

Publicado 16/10/2018 15:10:01 CET

Constata que no fue llamado a la toma de posesión de conselleiros ni a la recepción del peregrino 300.000, pero le resta importancia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, será recibido este miércoles por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la última visita institucional entre ambos que se prevé para lo que resta de mandato local. El último encuentro tuvo lugar el 3 de marzo de 2017, después de las elecciones autonómicas de 2016.

En la víspera al encuentro, y a preguntas de los medios, Noriega ha considerado que el "clima político debe de quedar fuera de las relaciones institucionales". Por el contrario, ha indicado que centrará los temas que lleva a la reunión en las infraestructuras, incluida la nueva EDAR.

Así, ha fijado la agenda en la necesidad de "hacer seguimiento" de los proyectos en los que están colaborando las dos administraciones en sus respectivas competencias, como por ejemplo la conectividad entre la AP-9 y la Cidade da Cultura, la variante de Aradas o la intermodal, cuya licitación "empezó ahora".

Pero el listado inicial de cuestiones abarca desde la residencia para mayores en los terrenos de Fontiñas (sobre el que se firmó recientemente un convenio con la Xunta), hasta la construcción de aparcamientos y una zona deportiva en San Lázaro.

Además, Noriega tiene previsto plantear la financiación de la capitalidad y equipamientos, que incluye el cambio de posicionamiento del Gobierno central sobre la depuradora (ampliar la actual de A Silvouta).

En la misiva enviada por el regidor compostelano a Feijóo, en su petición de reunión, también propuso tratar asuntos como las políticas sociales y de salud y actuaciones de empleo y gobernanza del turismo, con la mirada puesta en el Xacobeo 2021.

CLIMA POLÍTICO

Preguntado por la situación política, Martiño Noriega ha considerado que "el clima político no puede condicionar las relaciones institucionales". "Estamos obligados a aparcar las posiciones partidarias o electorales y dar ejemplo del normal funcionamiento de las instituciones", ha considerado.

El regidor compostelano ha advertido de que "no se puede estar con una campaña electoral de un año de duración" y ha insistido en que, en el caso de Compostela, a la Xunta y al Ayuntamiento "les toca la cohabitación y la corresponsabilidad con la ciudad".

Noriega ha querido separar la situación política. "Hay grandes debates de la ciudad que llevaban años encima de la mesa y que ahora son realidades (variante de Aradas, ampliación AP-9...). En las cuestiones concretas podemos estar satisfechos en las cosas que fuimos desbloqueando", ha apuntado.

Dicho esto, ha señalado que sobre las cuestiones "más subjetivas", las lleva con "deportividad". Se refirió al hecho de que la Xunta no "invitó" al regidor "a actos que protocolariamente tiene que ser invitado como la toma de posesión de conselleiros" o que el alcalde "desapareciera de los actos de recepción al peregrino 300.000", como ocurrió en el acto de este martes.

"Mientras podamos blindar las infraestructuras, que es lo importante, lo otro queda para palacio y, en el palacio, muchas veces estamos quienes no queremos esta. No tiene ningún interés más allá de las relaciones que pueda haber protocolarias; me quedo con lo importante", ha zanjado Noriega.