La alcaldesa de Camariñas ordena retirar los fondos municipales del Sabadell ante el anuncio de cierre de la sucursal

A CORUÑA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Camariñas (A Coruña), Sandra Insua (PSdeG-PSOE), ha ordenado retirar los fondos municipales del Banco Sabadell tras conocer la intención de la entidad financiera de cerrar la oficina que tiene en este municipio de A Costa da Morte.

En declaraciones a Europa Press, la regidora ha explicado se trata de un acto simbólico en protesta contra el cierre de esta oficina, una decisión que, como ha explicado, conoció a través de los propios vecinos.

Así, ha detallado que el Ayuntamiento tuvo conocimiento del cierre después de que varios vecinos recibiesen una carta en la que se le comunicaba que esta sucursal dejará de prestar servicios a finales de octubre.

Ante ello, ha señalado que "lo primero" que ha decidido hacer es "trasladar estos fondos" a Abanca, entidad que tiene una oficina en el casco urbano de Camariñas y otra en A Ponte do Porto.

Preguntada sobre el futuro de estas oficinas, ha confiado en que continúen abiertas y ha señalado que desde el Consistorio tratan de negociar con Abanca para que habilite "días especiales" para que los afectados por el cierre de la del Sabadell puedan trasladar sus cuentas.

Además, a través de un mensaje publicado en el perfil de Twitter del Ayuntamiento, la regidora ha advertido de que "los atentados" contra el rural gallego "no son exclusivos de una entidad". "No podemos seguir teniendo el dinero de todas y de todos en entidades que no respetan la voluntad popular", ha señalado.