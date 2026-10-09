La alcaldesa de Santiago acusa a la Xunta de "boicotear" la zona tensionada y le pide "colaboración" en su aplicación

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha acusado a la Xunta de realizar un "boicot" a la zona de mercado residencial tensionada en la ciudad y le ha pedido "colaboración" para su aplicación: "Parece lógico que pensemos que existe un boicoteo a una medida que no les gusta para poder decir que no funciona".

En una comparecencia ante la prensa este viernes, Sanmartín ha realizado un balance sobre los instrumentos utilizados por su gobierno y por el autonómico para atajar la situación actual de la vivienda, que, en sus palabras, "se convierte en un centro claro de debate, reflexión, análisis y de toma de posición de aquí a los próximos meses".

Aunque aprecia los planes de la Xunta para ampliar el parque de vivienda de la ciudad, Sanmartín apuesta por "otro tipo de medidas", como es el caso de la zona tensionada --en vigor desde julio--, y se ha mostrado crítica con la valoración que el Gobierno gallego ha realizado esta semana sobre sus primeros efectos.

Por una parte, no le parece "serio" evaluar sus efectos "apenas unos dos meses después de entrar en vigor"; y, por otra, cree que no se debe amparar únicamente en los datos de depósitos de fianzas del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). "El propio IGVS ya dice que estos son provisionales e incompletos", ha apuntado.

En base a estas cifras, la Xunta constató esta semana que la caída de nuevos contratos entre julio y agosto se situó en un 55 %, al pasar de 441 a 199. Al respecto, la regidora ha recalcado que esto "no sirve para medir la eficacia de la medida" al no tener en cuenta las viviendas que no salen al mercado porque continúan alquiladas.

"Pueden estar firmándose menos contratos porque hay más estabilidad y, por tanto, menos rotación y menos gente que tiene que dejar el piso y buscar otro. Eso además es una realidad que contrastamos a veces hablando con gente que se queda los piso de un año para otro", ha apreciado Sanmartín.

En relación a los precios, insiste en que "no deberían subir" y que, si eso se produce, "es porque la Xunta no está activando los mecanismos que están en su mano para que se cumplan las medidas de contención de precios previstas en la ley", ha asegurado. Considera que es "imposible" abordar un problema "tan complejo" como la vivienda "sin la colaboración de todas las administraciones".

Además, la regidora entiende que esa colaboración pasa por que, cuando una administración decide utilizar una herramienta que ve "útil" --como el Ayuntamiento con la zona tensionada--, "la otra administración, en este caso la Xunta, tiene que colaborar con ella". "Quien tiene el registro de contratos y quien puedes aplicar sanciones es la Xunta", ha recalcado.

Como ya había indicado, la intención es trasladar formalmente esta petición de colaboración al Gobierno gallego. En estos momentos, Sanmartín desconoce si esto se ha realizado ya al no haber podido hablar sobre ello en los últimos días con el concejal responsable, Iago Lestegás, que se encuentra participando en un foro sobre vivienda en Pamplona.

MEDIDAS MUNICIPALES: PISOS TURÍSTICOS Y VIVIENDAS VACÍAS

Al mismo tiempo, ha reivindicado el trabajo realizado desde su gobierno en esta materia, citando la "reducción importante" del número de viviendas turísticas en la ciudad. Indicó que el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) contaba con 811 inscritas en enero de 2024 y con 604 en el pasado septiembre. También en este ámbito echa en falta una mayor actuación de la Xunta.

En cuanto al censo de viviendas vacías, necesario para aplicar la recarga del impuesto de bienes inmuebles (IBI) aprobada en septiembre de 2025, Urbanismo sigue trabajando en él "de manera intensa" y como una "prioridad" dentro del departamento. Eso sí, el Ayuntamiento ya empezará a aplicar la recarga a 19 propiedades de bancos, como ya había anunciado.

POSIBLE MINUTO DE SILENCIO POR MARICARMEN

El fallecimiento de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio ha provocado una oleada de protestas por toda España, también ha tenido una mención por parte de la alcaldesa. Sanmartín ha enviado un "fuerte abrazo" a su familia y amistades y la ha reivindicado como "símbolo de una lucha justa". "Con su caso vimos hasta qué punto se está jugando con la vida de la gente", ha opinado.

El portavoz local del PSOE, Gumersindo Guinarte, pidió el jueves que este viernes se convocase un minuto de silencio por su muerte. Preguntada por ello, Sanmartín cree que "la mejor manera de rendirle homenaje" es trabajar por que se cumplan sus demandas, aunque ha trasladado que no existe "ninguna oposición" en que en el próximo pleno se le dedique un minuto de silencio.