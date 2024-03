Alejandro Enríquez, director de 'Rapa': "El documental muestra cómo una comunidad lucha por mantener su identidad"

La cinta se centra en la cara oculta de la Rapa de Sabucedo y los desafíos que enfrenta la aldea para mantenerla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras cinco años de trabajo, interrumpidos por la pandemia de Covid-19, el veterano montador Alejandro Enríquez estrena su opera prima, 'Rapa', un documental --en el que además de dirigir, produce-- que explora lo que hay detrás de la 'Rapa das bestas de Sabucedo', una comunidad unida por su amor a los caballos y al monte, que "lucha por mantener su identidad".

En sus dos horas de duración, Rapa contrapone las dos caras de la rapa -- declarada fiesta de Interés Turístico Nacional e Internacional --: la mediática y multitudinaria, con más de 10.000 personas acudiendo al 'curro', frente a la menos conocida y atractiva: el ingente trabajo llevado a cabo durante todo el año por apenas unas decenas de personas.

Más allá de la tradición, marcada por la lucha cuerpo a cuerpo que mantienen los 'aloitadores' con las 'bestas' para cortarles las crines y desparasitarlos, la pequeña aldea de Sabucedo (Pontevedra) se convierte durante un fin de semana de julio en una romería, con verbena y miles de personas de acampada.

Para que esto pueda ocurrir, grupos de vecinos de la aldea y de alrededores, así como foráneos atraídos por la Rapa -- como el propio Enríquez -- se dedican durante el resto del año a vigilar y controlar el estado de los caballos salvajes.

P: ¿Cómo surgió la idea de grabar lo que hay 'detrás' de la Rapa?, ¿cómo te acercas tú?

R: Empecé a ir porque tengo amigos allí. Primero a la rapa en sí, y luego empecé ya a ir en invierno, varios años, y me di cuenta de que eso nadie lo había contado. Y esa parte es brutal, es un poco la comunidad entre personas, caballos y el espacio del monte. Hacen como comunidad y eso fue lo que me enganchó.

P: Grabar con esas condiciones meteorológicas que se reflejan en el documental, con animales salvajes y con gente que no está acostumbrada a las cámaras, ¿cómo afrontar ese reto?

R: El verdadero reto fue contar esa comunidad. De hecho, durante el desarrollo, guionistas me decían que me tenía que centrar en un personaje y seguirlo. Y dije que para nada. Con un solo personaje nunca llegarías a contar la rapa desde los diferentes puntos de vista que hay. Lo que es el equilibrio de fuerzas y el juego de espejos entre unos y otros; una generación, otra; todo ese tipo de cosas que pasan allí, me pareció el camino que era el que había que tomar.

"QUE LA GENTE SIENTA LO QUE SIENTO YO CUANDO VOY"

Recalca Enríquez que los vecinos no son totalmente ajenos a las cámaras, ya que cada año la rapa congrega a centenares de medios de comunicación, documentalistas, etc. Eso, y que a él ya lo conociesen de tiempo, reconoce que puede haber influido en la "naturalidad" que demuestran los personajes en la cinta.

"Lo que yo siempre tuve claro, desde el principio, era representar esa parte de la comunidad, a los vecinos de Sabucedo; que era que para mí era una película de personajes. No iba a haber nunca una voz en off. Estoy dirigiendo desde un punto de vista en el que no quiero que se note que estoy allí. Esa cosa de transparencia y que solo son ellos y lo que ellos hablan y lo que dicen. Yo quiero que la gente sienta lo que yo siento cuando voy allí", recalca.

Esa comunidad de la que habla el director lleva años reduciéndose --en línea con la cada vez más acusada despoblación rural de Galicia --, algo que, con todo, considera cíclico en cierta manera. "Todas las generaciones de gente del rural esperan que sus hijos no trabajen la tierra", apunta.

Así las cosas, la falta de reemplazo no es el único problema que enfrenta esta tradición, ni el que más preocupa a los vecinos de Sabucedo. Tal y como explican los propios protagonistas del documental, la población de caballos y yeguas salvajes disminuye año a año, no solo por la depredación natural de los lobos; ahora también por la presencia de parques eólicos y de bandas organizadas que se dedican a robar estos animales.

"En un momento de la película dicen: "Qué bonito, qué bonito" y otro contesta: "Qué bonito si fueran 900 como cuando éramos pequeños, ahora quedan 300". O sea si una persona, desde cuando es crío hasta ahora, hay un tercio, es que hay un problema serio", apunta.

P: La comunidad es muy beligerante con los eólicos. Se han manifestado ya en algunas ocasiones...

R: El parque ahí más cerca, que es el de Rosas, creo que se han presentado alegaciones y están ahora a ver si paralizan. Pero bueno, es especialmente complejo. Pero sí que hay una pelea muy clara por ello. Y más allá de ese parque, es que ya están y se ve en la peli. Un plano de todo eólicos, en el monte de al lado, y de repente ahí en ese están los caballos. Para mí es un plano, como diciendo, ¿quieres poner eólicos?, pero es que ya hay eólicos! Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a gestionar esto un poco, ¿no?

P: ¿Se intentaba entonces llamar la atención del espectador sobre la situación con esos planos?

R: Una vez que pones el plano, el plano te lo hacen los espectadores. A ver qué piensa cada uno con eso. Pero bueno, el objetivo era hacerles sentir lo mismo que siento yo cuando voy. Yo no quiero explicar la rapa. De hecho, me cargo cosas, hay cosas que no cuento. Y en un momento dado se plantea incluso contar menos. Para mí lo importante de la película es la sensación de estar en mitad de una comunidad, con los problemas que tiene una comunidad y las relaciones humanas, y el subir al monte y los caballos. Esa parte más, casi más de sensación que de información.

"SIN RAPA NO HAY SABUCEDO"

La sensación que deja, en parte, es de tristeza, tal y como le comentaron los propios vecinos al director al ver el tráiler. Pero también de futuro y de unión, de lucha de una comunidad que defiende "su propia existencia".

"Tienen algo que los une, tienen esa resiliencia y ese optimismo de decir: tenemos algo que defender. Antes con las crines se hacían los cepillos, colchones, todo tipo de cosas, y había un dinero que ayudaba al pueblo también a salir adelante. Ahora los caballos lo que dan es identidad. Y esto también es lo que hace a esta comunidad salir adelante. Es que sin esta identidad sería como cualquier otra aldea de alrededor. Y esto lo dice uno de los personajes", destaca Enríquez.

"Es triste porque tienes esa cosa de que vas caminando hacia el final, un miedo al fondo, pero al mismo tiempo tienes toda la energía de un pueblo, una comunidad que se junta, y una energía muy positiva. En ese sentido, es una mezcla de sensaciones ahí que yo espero que esté en la peli", concluye.

ESTRENO EN CINES

El documental se estrenará el próximo viernes 22 de marzo en cines, pero antes tendrá dos preestrenos gratuitos en Betanzos y en Carballo. La Ciudad de los Caballeros será la primera, este sábado a las 20,00 horas en el Cine Alfonsetti. El propio Enríquez será el encargado de presentarla y, tras su visionado, participará en un coloquio.

Los multicines Bergantiños harán lo propio el próximo martes 19 de marzo.

La cinta cuenta con dos versiones: la extendida (que se proyectará en las salas de cine) y una más corta, de alrededor de 50 minutos, que será la que se distribuirá en televisiones y plataformas. Además de la TVG, canales internacionales han mostrado interés por el proyecto.