Alejandro Langtry dimite como edil del PP de Ferrol y critica que el partido anteponga sus intereses a los de la ciudad

Publicado 07/09/2018 18:21:26 CET

Denuncia que no se valora "el esfuerzo, honestidad, dedicación, lealtadad y la vocación del servicio público"

FERROL, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edil del grupo municipal del Partido Popular de Ferrol Alejandro Langtry ha anunciado que deja su acta y presenta su baja como militante de partido al considerar que el PP "no pone los intereses de la ciudad por encima de los del partido y, por supuesto, de los intereses personales".

"El partido no representa las ideas y valores que motivaron mi afiliación y posterior incorporación activa, no se valora el esfuerzo, honestidad, la dedicación, la lealtadad, el trabajo duro ni la vocación del servicio público", ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida este viernes en el Consistorio ferrolano.

En una comparecencia a los medios sin previa convocatoria y tras una rueda de prensa del alcalde, Langtry ha asegurado que esta decisión está "largamente pensada y decidida". "Me parece que es un momento apropiado, toda vez que va a haber una renovación", ha indicado.

Así, según ha indicado, este mismo viernes se ha reunido con el presidente de su partido en la localidad, José Manuel Rey Varela, al que le trasladó su decisión de no participar en el próximo que presente candidatura. "Le he transmitido que conmigo no cuenten", ha indicado.

ABANDONA LA POLÍTICA

El que ha sido edil ferrolano durante los últimos siete años, desde 2011, ha rechazado que esta salida sea para formar parte de otro partido o candidatura. Así, ha asegurado que su "único interés" es "cesar como concejal y miembro del PP" e irse "a casa de forma tranquila, como un ciudadano más". "Siempre hice cosas desde fuera de la política y no hay ningún problema en seguir haciéndolas", ha añadido.

Con respecto a su relación con el presidente del PP en Ferrol, José Manuel Rey Varela, de cuya ejecutiva formó parte en los últimos años como coordinador general, ha asegurado tener una "relación cordial". Con todo, ha reconocido que "no coinciden" en "las ideas políticas ni en los intereses y prioridades, hay un desencuentro político y no un desencuentro personal".

AGRADECIMIENTO

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la portavoz del grupo municipal del PP de Ferrol, Martina Aneiros, ha agradecido el trabajo desarrollado por Langtry tanto como durante su etapa de concejal de gobierno como en la de edil de la oposición.

"Ahora estamos centrados en una nueva etapa, en un nuevo periodo ilusionante para el Partido Popular de Ferrol y él ha tomado una decisión, como es la de dar un paso a un lado y nosotros vamos a continuar trabajando, defendiendo los intereses de la ciudad y abriendo esta nueva etapa para el PP de Ferrol", ha apuntado.