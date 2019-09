Alfonso Rueda califica de inaceptable la actitud de Vox en el minuto de silencio por la última mujer asesinada en Madrid

Publicado 20/09/2019 12:27:47 CET

Reconoce la "reacción" del alcalde de la capital, Martínez-Almeida, que defendió "la unidad frente" al machismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha calificado de inaceptable la actitud de los representantes de Vox durante el minuto de silencio que se guardó en Madrid por la última mujer asesinada por la violencia de género este año.

Este viernes, en declaraciones a los medios, el número dos de Feijóo en el Gobierno gallego ha manifestado no creer en "posturas como las de Vox" y ha asegurado que "no es aceptable la actitud" del portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

De esta manera Rueda se ha referido a la actuación del partido de extrema derecha en la Plaza Cibeles el pasado jueves, donde se guardaba un minuto de silencio por la última mujer víctima de un crimen machista y durante el que se personó con una pancarta que negaba la violencia de género.

Además, ha reconocido la "reacción" del alcalde la ciudad, José Luís Martínez-Almeida, que "defendió lo que toda la sociedad demanda: la unidad frente al grave problema" que supone este tipo de violencia.

"No se puede compartir ni entender" que haya partidos que intenten "sacar ventajas partidistas" sobre este asunto, cuando "todos estamos de acuerdo en que tenemos un enorme problema" en el que se exige la "unidad", ha aseverado Rueda.

IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y 8M

Al ser preguntado sobre si el PP de Galicia se desmarca otras declaraciones del edil madrileño sobre la ideología de género y el feminismo del 8M, el vicepresidente de la Xunta ha asegurado que "la postura de la Xunta es bien conocida" y se "deja clara" cada 8 de marzo.

Admite que "las opiniones son libres" dentro de los componentes del partido, pero la posición del agrupación popular en Galicia y de la Xunta "coinciden en este caso" y "ha quedado clara", aunque no ha especificado cuál es ese posicionamiento.

En este sentido ha apuntado que no entrará en "confrontaciones" ni con Martínez-Almeida ni con ningún otro representante político, ya que la Xunta ha adoptado "la postura mayoritaria" de la sociedad a través de la que se puede "solucionar problemas tan brutales como los que vivimos este lunes en Valga", ha sentenciado.

CONCENTRACIONES DE LA EMERGENCIA FEMINISTA

En sus declaraciones, tras la inauguración de unas jornadas de formación sobre el colectivo LGTB para los Centros de Información a la Mujer (CIM), Alfonso Rueda también ha sido cuestionado por el apoyo de la Xunta a las concentraciones convocadas por la emergencia feminista este viernes en 200 localidades españolas, entre las que están seis de las siete grandes ciudades gallegas.

Al respecto, ha mostrado su "apoyo" a todos aquellos movimientos que se centren en "acabar con la violencia machista y denunciar la evidente desigualdad" que sigue existiendo en la sociedad.

No obstante, no comparte que las movilizaciones "orienten sus objetivos de forma partidista", aunque no afirma que sea el caso de las concentraciones de este 20 de septiembre.

Ha asegurado que "todo lo que sea de buena fe para intentar acabar con el problema" será secundado por el Gobierno gallego, pero "todo lo contrario" es una "equivocación".