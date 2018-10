Alfonso Rueda ve "la transferencia de la AP-9 a Galicia más necesaria que nunca para controlar a los nuevos dueños"

Publicado 29/07/2018 17:48:56 CET

Rueda: "Me llevé una satisfacción cuando vi que Feijóo se quedaba, que íbamos a seguir como estábamos"

El vicepresidente de la Xunta defiende a Casado en la polémica sobre su máster y afirma que no lo considera "un irresponsable en absoluto"

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha sugerido que la transferencia de la AP-9, la Autopista del Atlántico, es "más necesaria que nunca para controlar a los nuevos dueños", después de que la compra de Itínere por tres fondos de pensiones del Reino Unido, Holanda y Canadá deje a la concesionaria Audasa en manos extranjeras.

El pasado viernes, el grupo Globalvia adquirió el 55,6% de Itínere a Abanca, Kutxabank y Sacyr, por 723 millones de euros. Esto supone que las autopistas que gestionaba, a través de Audasa y Autoestradas de Galicia, entre ellas, la AP-9 --vertebra Galicia de norte a sur, entre Ferrol y Tui--, pase a capital extranjero.

En entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el vicepresidente de la Xunta se ha referido a estos cambios en la AP-9, cuya concesión se prolonga hasta 2048, incidiendo en que se trata, en todo caso, de un servicio público, que hace necesario que su "control" se ejerza desde Galicia.

"Sigue siendo un servicio público, el titular es la administración y, por lo tanto, cuanto más cerca esté ese control de los nuevos dueños, creemos que es muchísimo mejor", ha remarcado.

Tras añadir que "si antes era necesaria esa transferencia", la venta del viernes la ha hecho aún más necesaria. "No sabemos todavía, no queremos prejuzgar quién se va a hacer cargo, quiénes son exactamente, pero desde luego tener aquí la competencia para poder ejercer ese control que le corresponde a la administración, creo que ahora se hace más necesario que nunca", ha puntualizado, sobre una venta que se produce en pleno debate sobre la transferencia de la AP-9.

"ME LLEVÉ UNA SATISFACCIÓN CUANDO VI QUE FEIJÓO SE QUEDABA"

En clave política, concluido el proceso sucesorio de Mariano Rajoy y con Pablo Casado como nuevo presidente nacional, Rueda sostiene que es necesario "ir integrando a los miembros de la otra candidatura", la encabezada por Soraya Sáenz de Santamaría, para transmitir que "solo hay un Partido Popular".

En este proceso, atribuye a Feijóo un papel de "referente" del partido en todo el país y, aunque se muestra convencido de que si hubiese sido candidato "no habría ninguna discusión y hoy sería presidente del PP", se apresura a recordar el compromiso del presidente autonómico de quedarse en Galicia. "Yo no dudo que lo que dijo es lo que va a hacer", ha asegurado.

Con Casado al frente del PP, candidato al que mostró explícitamente su apoyo, el vicepresidente autonómico y también presidente del PP de Pontevedra cree que el partido en Galicia "no necesita integraciones" tras el proceso porque está unido y se ha "evidenciado la fortaleza en que cada uno haga lo que estime más conveniente", a diferencia de lo sucedido "en otras comunidades".

"Aquí es un partido suficientemente fuerte para que cada uno diga lo que considere pertinente incluso públicamente", ha agregado, tras poner, como ejemplo, al presidente provincial de Ourense que "tenía otra opinión" diferente a la de sus homólogos en Pontevedra y A Coruña.

Rueda ha rechazado que el núcleo duro del PPdeG se hubiese decantado mayoritariamente por Casado y ha insistido en la "absoluta libertad" de voto de sus compromisarios, justificando que su decisión personal de comunicar su preferencia le permitió quedarse "más tranquilo", ya que muchas personas "preguntaban qué opinaba".

Y ante el hecho de que esté presente en la nueva Ejecutiva nombrada por Casado pero sin cargo, ha alegado su imposibilidad de asumir más responsabilidades, estando "absolutamente colmado" con sus cargos actuales. "El que ocupe un cargo en la Ejecutiva tiene que tener el tiempo para poder ejecutarlo, desplazarse por toda España a veces", ha alegado.

Pero una disparidad de opiniones que ha negado que se pueda trasladar a un debate sucesorio en Galicia, argumentando que si Feijóo hubiese sido candidato no se hubiese generado ningún tipo de discusión.

Tras insistir que en Galicia todavía no está abierto ningún debate sucesorio a Feijóo, ha apuntado que "cuando se abra" será un proceso "ordenado" similar al de 2006, solo diferente en el hecho de que el partido, ha añadido, está aún "más fuerte" que en el momento de la sucesión de Manuel Fraga.

"LO QUE QUIERA HACER FEIJÓO TENDRÁ MI APOYO"

En todo caso, Rueda también ha reconocido que, personalmente, fue una "satisfacción" que Feijóo optase por no concurrir a las primarias del PP. "Desde luego yo apoyaría a Feijóo en cualquier decisión que tomase, pero si me preguntan desde el punto de vista personal yo llevé una satisfacción cuando vi que íbamos a seguir como estábamos", ha añadido.

No obstante, a diferencia de otros representantes del PP gallego que ya han expresado públicamente su deseo de que Feijóo repita como candidato en 2020, Rueda matiza que, pese a que tendrá "siempre" su apoyo, se trata de una decisión en "la que la gente piensa que solo es un tema político o de partido, pero hay un componente personal muy importante, y él es quien tiene que decidirlo, y si lo decide sin presiones y consultando consigo mismo, acertará".

Tras valorar que "todavía falta mucho tiempo" para las próximas elecciones, ha reiterado su negativa a "hablar de procesos sucesorios que no están abiertos", rechazando así valorar las especulaciones sobre sus opciones para optar a presidir el PPdeG.

"Me siento cómodo en la situación de la confianza del presidente de la Xunta de Galicia", ha asegurado. "Estaré donde me ponga el presidente Feijóo".

LAS MUNICIPALES, CLAVES PARA EL FUTURO DE PABLO CASADO

Las próximas citas electorales serán, a juicio de Rueda, claves para determinar el futuro de Casado al frente del Partido Popular.

"No tendría ningún sentido medir a un político por el resultado de las encuestas, la mejor encuesta son las elecciones y, por lo tanto, si las elecciones municipales y autonómicas van bien, eso dirá que el proyecto del PP va bien, aún teniendo poco tiempo para el nuevo liderazgo, y si van mal, no sería una buena noticia, no sería un buen síntoma de que las cosas se estén haciendo como se tienen que hacer", ha admitido.

En el caso de Galicia, las municipales podrían suponer cambios en las Consellerías de Política Social y Medio Ambiente al convertirse sus titulares en candidatos en Ferrol y A Coruña, pero Rueda ha minimizado la importancia del cambio que supondrá en el gobierno autonómico al sostener que se demuestra que "tienen oportunidades reales otros objetivos y conseguir alcaldías".

"Este gobierno es el más largo de todos los de Feijóo, y un cambio normal para conseguir objetivos más ambiciosos entra dentro de la lógica política y no pasa nada. Estoy seguro de que las personas que sustituyan lo harán igual de bien", ha expresado.

En todo caso, mejorar los resultados en las municipales, recuperar gobiernos clave "que se perdieron por unos pocos votos", así como la Diputación de Pontevedra, son los objetivos del PPdeG en las municipales del próximo año 2019.

"NO HAY NINGUNA SOMBRA DE DUDA" SOBRE EL MÁSTER DE CASADO

En torno a las dudas sobre el máster del nuevo presidente nacional del PP, Alfonso Rueda se ha mostrado rotundo en su defensa de Casado. "A Pablo Casado, siempre que se le preguntó, ha dicho lo mismo, ha dado sus explicaciones, ha aportado los datos que se le han pedido, no hay ninguna sombra de duda", ha afirmado, "él transmite una tranquilidad absoluta en este sentido y esa tranquilidad yo la percibo y estoy tranquilo".

Ha zanjado la cuestión defendiendo la responsabilidad del líder popular. "No tengo a Pablo Casado por un irresponsable, en absoluto".