Alimentación, vivienda y hostelería se llevan el 52% de lo que gastan los hogares gallegos, según el IGE

Archivo - Una persona compra alimentos en un mercado, a 11 de agosto de 2023, en Lugo, Galicia (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,2% en julio en relación al mes anterior y elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 2,3%, d - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gasto en alimentación, vivienda (y gastos asociados) y hostelería supone el 51,8% de lo que desembolsaron los hogares gallegos en 2024, según la matriz de contabilidad social de Galicia que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Ese año, por otra parte, el sector servicios representa el 87,9% de los sueldos y salarios que perciben las mujeres en la comunidad y el 62% de los hombres.

En 2024, de acuerdo con esta matriz, los sueldos y salarios aumentaron un 6,8% respecto al año anterior en la comunidad gallega y representaron el 34,2% del producto interior bruto (PIB).

Mientras, los hogares cuya principal fuente de renta son las remuneraciones del trabajo concentran el 65,5% del gasto en consumo final de los hogares gallegos.

EL GASTO

En cuanto a los gastos, el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles incluye, entre otros, el gasto en alquiler real pero también el llamado gasto en alquiler imputado de los hogares residentes en una vivienda en propiedad, apunta el IGE.

"La idea fundamental es que vivir en una vivienda propia proporciona un servicio de alojamiento, aunque el hogar no pague un alquiler efectivo por él", explica. Así, el gasto en adquisición de una vivienda no se considera en consumo final, sino inversión.

Así las cosas, el gasto de los hogares en este grupo, junto a los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas y restaurantes y servicios de alojamiento supone el 51,8% del gasto de los hogares gallegos en 2024.

El porcentaje de gasto en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles varía en función del tipo de hogar. Así, para los hogares cuya principal fuente de ingresos son las rentas del trabajo es del 18,5%, mientras que alcanza el 27% en aquellos que tienen como principal fuente de ingresos las pensiones contributivas, no contributivas, subsidios y prestaciones por desempleo y otros ingresos.

El IGE destaca otra "diferencia importante" en el grupo de restaurantes y servicios de alojamiento, cuyo gasto supone, en 2024, el 19,1% del gasto total de los hogares cuyas rentas provienen principalmente del trabajo y el 11,3% en el resto de hogares.