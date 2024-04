Los alumnos gallegos de FP tendrán el próximo curso más inglés, más prácticas y nuevas asignaturas

El conselleiro avanza que la adaptación se hará en dos cursos y tacha de "irresponsable" al Gobierno central por los retrasos en los decretos



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia arrancará el próximo curso la adaptación de la FP a la nueva ley estatal, pendiente todavía de la publicación de los reales decretos por parte del Gobierno, y lo hará de forma progresiva y flexible, por cursos, con cambios que pasan por reorganización de módulos, alguna asignatura nueva y, sobre todo, más horas de inglés y de prácticas.

Así lo ha anunciado este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que ha presentado en rueda de prensa un avance de la nueva ordenación de estas enseñanzas en Galicia en compañía de la directora xeral de FP, Eugenia Pérez.

Con esta información, Román Rodríguez ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad y seguridad a la gran familia de la FP en Galicia", ante quienes ha comprometido el trabajo de la Xunta para "preservar una modalidad educativa de éxito" en la Comunidad, que a día de hoy tiene 64.570 matriculados, un 85% más que en el curso 2008/2009, y que cuenta con una inserción prácticamente del 100% en la FP Dual y del 85% en el resto de ciclos.

Durante su intervención, el conselleiro de Educación ha cargado contra el Gobierno central y ha criticado "el incumplimiento de los plazos" en relación a la nueva ley de FP, sobre todo en lo relativo a los decretos base para el próximo curso.

La Xunta, ha dicho, comenzó a trabajar en enero en el decreto que regulará esta etapa formativa en Galicia, pero, dado que el Ejecutivo central aún no ha publicado la versión definitiva del Real Decreto de Ordenación, éste no puede ponerse en marcha, ha recordado Rodríguez.

"El calendario que el ministerio se dio a sí mismo está roto por todas partes. No están aprobados los catálogos, no están aprobados los registros de los centros y de las acreditaciones profesionales. Estamos a cinco meses del inicio del curso y que el ministerio no haya avanzado en esta línea nos parece irresponsable", ha dicho el conselleiro, que ha apuntado que todavía no se conoce el nuevo Real Decreto de Ordenación de FP ni los reales decretos complementarios de actualización de las titulaciones, que deberían haberse publicado el 1 de septiembre de 2023.

Para paliar esta situación, de forma paralela a la elaboración del decreto propio, el Gobierno gallego está elaborando una orden para regular la nueva ordenación de la FP en los próximos dos cursos, dado que publicar el decreto antes del arranque del próximo curso es "imposible legalmente".

En todo caso, el conseleiro ha apuntado que "muchos de los cambios que se plantean" con la nueva norma ya están activos en Galicia, y otros son "solo de nombre", por lo que ha instado a la comunidad educativa a que "esté tranquila". En general, ha apuntado que la implantación de los cambios llevará a más flexibilidad, mas inglés y una carga práctica "más importante".

NUEVOS MÓDULOS

El Ministerio establece en la nueva ley la eliminación de módulos como el de Empresa e iniciativa emprendedora, el de Formación y Orientación Laboral y el de Formación en Centros de Trabajo, así como la introdución de módulos nuevos.

Éstos, según ha explicado en la rueda de prensa Eugenia Pérez, se dividen entre aquellos que sustituyen a algunos ya existentes, otros que existen ya en algún nivel y se extienden a todos y módulos nuevos propiamente dichos --como Sostenibilidad aplicada al sistema productivo o Digitalización aplicada a los sectores productivos--.

El calendario de implantación propuesto en Galicia prevé introducir los nuevos módulos a partir de septiembre de 2024 en los primeros cursos de los ciclos formativos comunes, así como en los Programas formativos para personas con necesidades especiales y en los másteres de FP, y a partir del curso 25/26 también el segundos cursos de los ciclos comunes y en la oferta modular.

Además, la FP gallega mantiene el módulo de inglés autonómico, que ya estaba presente en todos los ciclos de FP Dual y en todos los títulos implantados a partir de 2019 y, a mayores, incorpora el nuevo estipulado por el Gobierno central. "Es decir, vamos a duplicar el inglés en la FP respeto del básico establecido por el Ministerio", ha dicho el conselleiro.

MÁS FORMACIÓN PRÁCTICA

Otra de las novedades importantes de la FP en Galicia a partir del próximo curso será el aumento de la formación práctica, dando a los alumnos la posibilidad de alcanzar el máximo establecido por la ley: 480 horas para el grado básico y 700 horas para medio y superior. Hasta el momento, los máximos eran de 320 horas en la FP Básica, de 410 en la FP de grado medio y de 384 en la de grado superior.

En cuanto a su distribución, Eugenia Pérez ha indicado que el mínimo obligatorio de 400 horas (para la FP Básica) y de 500 horas (para grado medio y superior), necesarios para obtener la titulación, se centrará en los segundos cursos.

Por su parte, en los primeros cursos, la formación práctica será flexible, con hasta 80 horas en FP Básica y hasta 200 en el resto de los grados en función de las posibilidades.

Esta formación podrá adaptarse a cada alumno (por ejemplo, los menores de 16 años no pueden hacer prácticas en las empresas), situación y tejido productivo. Además, podrá realizarse tanto en la empresa como en el centro, en función de cada particularidad.

En el caso de lo que será la FP Dual Intensiva (actual FP Dual), no variará porque el nivel gallego ya está por encima de las exigencias de la nueva ley.

Román Rodríguez ha dicho que la FP gallega cuenta con la confianza consolidada de más de 12.000 empresas que colaboran con la formación práctica del alumnado. "Por tanto, esperamos tener una gran respuesta por su parte ante este incremento de horas", ha añadido.

La orden se abordará en las próximas semanas junto con los equipos directivos y la Xunta Autonómica de Directores y, una vez el Ministerio publique la modificación del Real Decreto de Ordenación y los cuatro Reales Decretos complementarios, se llevará el texto al Consello Galego de FP y a la Mesa Sectorial, con el fin de que esté lista con la suficiente antelación para preparar el curso que viene. El encaje organizativo se avanzará con los grupos de trabajo creados para tal fin, con docentes de FP especializados en distintos perfiles.