(AM) Rajoy a Cataluña: "En España es posible crear puntos de encuentro y desde luego por mí no va a faltar"

Actualizado 22/09/2012 16:37:22 CET

OUENSE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tendido la mano al presidente de la Generalitat, Artur Mas a "dialogar, hablar y escuchar" respecto a las reivindicaciones del Gobierno catalán. "Creo que en España es posible crear puntos de encuentro y, desde luego, por mí no va a faltar, yo no voy a ser el responsable de que eso no ocurra si es que eso al final no ocurre", ha emplazado.

En un acto de precampaña de los populares de Ourense --a la misma hora en que el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo participaba en un mitin en A Coruña--, Rajoy ha asegurado respecto a la situación de Cataluña que "no consiste en que las cosas son blancas o negras, porque hay otros tonos en la vida como todo el mundo sabe, y hay otros intereses y otros sentimientos".

"Quien quiera hablar conmigo, yo estoy a su disposición", ha zanjado, para agregar que "las soluciones a los problemas no se arreglan creando otros problemas, y no se sale de una crisis creando otra crisis".

"LAS COMUNIDADES SON MUY IMPORTANTES"

El día después de que el Gobierno anunciase la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica, y con las reivindicaciones soberanistas de Cataluña como telón de fondo, Mariano Rajoy ha invitado al diálogo tras remarcar que "las comunidades son muy importantes", ya que suponen el 36 o 37 por ciento de gasto público total del Estado, mientras que "el Gobierno de España gasta el 20 por ciento".

Al respecto, ha destacado que "ahora se dicen muchas cosas de las comunidades autónomas", pero ha defendido que "han sido útiles, han proporcionado una mejora de servicios públicos, han atendido a la gente" y "tienen sus problemas y hacen las cosas mal como lo puede hacer el Gobierno de la nación o el ayuntamiento de aquí al lado".

"Pero en estos momentos las comunidades autónomas tienen que hacer lo mismo que está haciendo el Gobierno de España", ha remarcado, a la vez que ha sentenciado: "Nosotros hemos ayudado a las comunidades, porque yo desde luego no me voy a desentender de unas administraciones que prestan servicios a los ciudadanos".

En lo tocante a esta cuestión, ha proclamado que el Gobierno español ha anticipado "dinero que debería recibir más tarde", y ha puesto en marcha el plan de proveedores para que paguen sus deudas, al tiempo que ha destacado la ayuda a las comunidades "que no pueden financiarse".

EL PP DEFIENDE LA CONSTITUCIÓN Y LA COHESIÓN TERRITORIAL

Aunque Mariano Rajoy ha invitado al diálogo al Gobierno catalán después del fracaso de la reunión sobre pacto fiscal, ha dejado claro que el Partido Popular "defiende la Constitución española y la cohesión territorial y social", ya que "cree en la solidaridad".

Al respecto, ha remarcado que "es importante" que Gobierno, comunidades y ayuntamientos trabajen "para conseguir que haya recuperación de la economía", con el fin de que se cree empleo, "y a partir de ahí conseguir ingresos para las administraciones públicas".