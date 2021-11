Ampliar el uso del pasaporte covid y pedirlo en visitas a hospitales, sobre la mesa ante el alza de casos en Galicia

Feijóo señala que la situación actual no exige tocar los aforos y no anticipa pasos para Navidad: se actuará según lo exija la evolución

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que este viernes se reunirá el subcomité clínico que asesorar a la Administración autonómica en la pandemia para analizar si adopta nuevas medidas tras la evolución negativa registrada de la covid-19 en la Comunidad en los últimos días.

"Las cosas en relación a la media de España van bien, muy bien en relación a la Unión Europea, pero en relación con nosotros mismos no van tan bien", ha aseverado Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, en la que, en vista de la evolución epidemiológica, ha dado por hecho que Galicia superará los mil casos activos esta semana.

En concreto, ha manifestado su preocupación por el alza en el núcleo de Ourense - Barbadás (A Valenzá), que ha vinculado con 'magostos' y matanzas, y ha recordado que este mismo jueves, San Martiño, es festivo local, antes de apelar a la prudencia para que "la tranquilidad" que, por el momento, hay en la Comunidad, sobre todo en el ámbito hospitalario, sea "definitiva y no temporal".

Al tiempo, ha ratificado la reunión del subcomité clínico, órgano que permanece activado, y ha avanzado que se analizará "la posibilidad de exigir pasaporte covid para acceder a determinadas instalaciones y eventos".

Una de las cuestiones "más maduras" que, según el presidente gallego, están sobre la mesa es pedir pasaporte covid a quienes realicen visitas a las plantas de hospitalización en todos los hospitales de la Comunidad. Es más, el presidente ha dado por hecho que esta medida se llevará a cabo si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lo autoriza.

OBLIGATORIO EN LOS PROGRAMAS DE TIEMPO LIBRE DE MAYORES

La ampliación del uso del certificado covid está sobre la mesa, aunque Feijóo no ha concretado por el momento más pasos, ya que, se ha quejado, no hay una cobertura legislativa estatal y, en la mayor parte de las decisiones relativas a solicitarlo, es preciso la autorización del alto tribunal gallego.

Con todo, en actividades que dependan de la Xunta, el presidente sí se ha mostrado favorable a usar esta herramienta. Como ejemplo, ha aludido al programa 'Xuntos polo Nadal', una iniciativa pensada para que las personas mayores que viven solas tengan con quien compartir las fechas navideñas y que se reactiva este año.

Esta iniciativa se desarrollará en las residencias de tiempo libre de O Carballiño (246 plazas) y en la de Panxón --Nigrán-- (280 plazas) y los participantes deberán estar vacunados de la covid-19. Además, se les realizará un test al llegar a la residencia. Como novedad, se establecen dos turnos: una primera del 22 al 29 de diciembre, y la segunda del 31 de diciembre al 7 de enero.

El programa pasará a ser gratuito para los beneficiarios, en vez de los 50 euros que debían pagar en anteriores convocatorias.

Por otra parte, Feijóo también ha anunciado la reactivación del programa 'Montaña en familia, que ofrece 600 plazas para familias numerosas, monoparentales, acogedoras y víctimas de violencia machista en la estación de montaña de Manzaneda. En este caso no será preciso el certificado covid y baja un 25% el precio que pagarán las familias --que pasa a ser de 66 euros por persona mayor de 12 años y de 36,5 por cada niño menor de esa edad--.

¿QUÉ OCURRIRÁ EN NAVIDAD?

En su intervención, el presidente gallego ha defendido que, por el momento, no hay tensión hospitalaria ni una situación que exija tocar los aforos, al tiempo que ha optado por una postura prudente de cara a la Navidad, ya que se están analizando periodos epidemiológicos de 10 o 12 días para la toma de decisiones.

Así las cosas, ha defendido que, a día de hoy, la única decisión para Navidad es la "monitorización constante". "El virus sigue circulando y, si hay tensión en alguna zona, actuaríamos. Tenemos que actuar siempre. No hay ninguna previsión más que la monitorización constante y continua cada 10-12 días", ha dicho el presidente gallego.

No en vano, ha recordado que el protocolo "sigue vigente". Así, ha recordado que la situación "fue excepcional" en la Comunidad y "sigue siendo buena", aunque ya no tanto y "empieza a preocupar" a las autoridades sanitarias. En todo caso, con el foco en el subcomité de este viernes, ha sugerido que sobre la mesa estará ampliar el uso del certificado covid pero sin fijar limitaciones de aforo porque "actualmente la situación no lo exige".

En este punto, ha insistido en la importancia de la vacunación y que no se pueden usar los mismos parámetros de decisión que en las primeras olas previas a la inmunización, ya que los ingresos son menores y las consecuencias menos graves para la salud.

Lo que no significa, ha concluido, que con la bajada de temperaturas y el aumento de los aforos en lugares de ocio no se incremente el riesgo de contagio, por lo que ha apelado a "ser cautelosos".