Ana Pontón (BNG) insta a una "rectificación política" de la sentencia del 'procés'

Actualizado 14/10/2019 13:32:04 CET

La Executiva Nacional del Bloque llama a la participación en las movilizaciones convocadas en una decena de municipios gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a una "rectificación política" de la sentencia del 'procés' por parte del Gobierno que surja del 10 de noviembre. Sin embargo, no ha concretado si su formación pedirá el indulto de los presos catalanes en caso de ser decisiva para una investidura en las Cortes.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Galicia este lunes, en la misma jornada en la que el Tribunal Supremo confirmaba penas de multa y prisión entre nueve y 13 años para los líderes independentistas por sedición y malversación.

En este contexto, Ana Pontón ha mostrado su "rechazo" a este fallo del Alto Tribunal por tratarse de un juicio "injusto y desproporcionado" contra unas personas que van a ir a prisión "por defender ideas políticas". "La sentencia estaba escrita antes de empezar", ha añadido la líder del Bloque.

Además, ha reclamado que el nuevo Gobierno que resulte de las generales haga "una rectificación" de esta situación, porque la crisis en Cataluña "es de índole política" y "puede ser solucionada por la vía del diálogo y de la democracia", que es "la única salida".

"MUCHAS FÓRMULAS" DE RECTIFICACIÓN

Preguntada sobre si aboga por que el Ejecutivo conceda un indulto a los ya condenados, Pontón ha respondido que "la rectificación" que reclama "tiene muchas fórmulas". No obstante, ha dicho que todavía "no está decidido" que un eventual apoyo del BNG a la formación de Gobierno tras el 10N mantenga la petición de indulto como una línea roja. "No puedo anticipar cuál puede ser la posición de la Executiva Nacional", ha añadido.

Asimismo, Ana Pontón ha insistido en que la sentencia del 'procés' se configura como "símbolo de la involución democrática del Estado". "Pensamos que ningún demócrata puede permanecer indiferente o equidistante a una sentencia que significa un profundo error", ha asegurado, no sin antes criticar que la filtración del fallo de hace unos días "deja en muy mal lugar la credibilidad de la justicia" española.

"RECHAZO" DE LA EXECUTIVA NACIONAL

Por su parte, la Executiva Nacional del BNG ha emitido un comunicado este mismo lunes en el que ha mostrado su "absoluto rechazo" a una sentencia que, consideran, estaba escrita "antes de comenzar" el propio juicio.

"Nuestro apoyo y solidaridad con Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, con sus familias, amistades y con las organizaciones políticas y sociales que representan", expresa la dirección del Bloque.

Además, la formación lamenta que el Estado "pretende mantener un statu quo que niega la existencia de voluntad política propia en cada uno de los pueblos que lo integran". En este sentido, relata que el proceso "represivo" posterior al referéndum del 1 de octubre del 2017 es "inasumible democráticamente y atentatorio" de los derechos "básicos" de los pueblos.

También en el comunicado, el BNG hace un llamamiento "al conjunto de la sociedad gallega" a participar en diferentes movilizaciones sociales convocadas por la Plataforma Galiza con Catalunya --de la que el Bloque forma parte-- a las 20,00 horas en Santiago, Pontevedra, A Coruña, Lugo, Vigo, Ferrol, Ourense, Burela y Redondela.