Ana Pontón reclama el rescate de la AP-9 para evitar que sea el "juguete especulativo" de fondos de inversión

Publicado 23/11/2018 17:06:26 CET

La portavoz nacional del BNG continua reclamando "rescatar para el ámbito público la autopista AP-9"

FERROL, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reiterado su reclamación de rescate para "el ámbito público de la autopista AP-9", para "acabar con la estafa" de que Galicia cuente con una infraestructura clave privatizada y por la que se han pagado en peajes mayores cantidades que la que supuso su construcción y evitar que sea el "juguete de los fondos de inversión".

Así lo ha manifestado Ana Pontón en Ferrol, durante su participación en el ciclo "Conversas no Parador", que organiza el Club de Prensa de esta ciudad en el Parador de Turismo, situado en la zona de los Jardines de Herrera.

El rescate para el ámbito público de la autopista AP-9 significaría, a su juicio, "acabar con la estafa que supone tener en este momento privatizada una infraestructura que es clave para la movilidad gallega" y por la que ya se ha pagado en peajes "más de lo que costó su construcción".

La portavoz nacional del BNG ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a "decidir si quiere que la AP-9 sea un juguete especulativo de los fondos de inversión o un bien público, donde prime el interés general de Galicia o el negocio de una infraestructura" que ya se le ha pagado.

Con respecto a la línea de ferrocarril que une la ciudad de Ferrol con A Coruña, Pontón ha incidido en que "se trata de la misma que hace 100 años y que parece una foto fija, que no ha evolucionado", además de reclamar también "una tarifa eléctrica gallega" al producirse más energía que la que se consume. "Y si Euskadi puede tener esta tarifa, no entendemos porqué los gallegos no".

ALCOA

Ana Pontón ha reclamado, "una mesa de negociación y de diálogo para abordar la situación de Alcoa", manifestando que "el Gobierno gallego tiene que dejar de estar mareando la perdiz y tiene que ponerse el frente de un tema de defensa de país y que desde el BNG tenemos propuestas claras", incidiendo en que el disponer "de una tarifa eléctrica gallega supondría una rebaja del precio de la electricidad con carácter global del 15 % y otro tipo de condiciones para la industrial electro-intensiva, en la que no solo está Alcoa, sino que otras muchas empresas, y poder de esta forma dar estabilidad a la industria y evitar que se siga destruyendo empleo".

ILEGALIZAR LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO

Por último, Pontón ha reclamado "ilegalizar la Fundación Francisco Franco" y "tomar nota de lo realizado en otros países en donde acontecieron procesos similares, como en Alemania, en donde no se permite hacer apología del fascismo, porque es un insulto a la memoria de las víctimas y es una ideología contraria a cualquier pensamiento democrático".

La portavoz del BNG también ha mostrado su rechazo a que "durante la transición se permitió la continuidad del franquismo e incluso se subvención con fondos públicos la Fundación Francisco Franco, y parece que no hay voluntad real por dar un debate hondo por poner en marcha medidas que cambien este tipo de pensamiento". "Yo estimo que es muy grave hacer apología de esta ideología, que se llevó por delante a miles de personas, a todos aquellos que pensaban de manera distinta y que creó terror", ha sentenciado.