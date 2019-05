Animalistas solicitan un menú vegano en los comedores escolares para evitar la "discriminación"

Publicado 12/05/2019 14:19:53 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber pretenden impulsar la introducción de un menú vegano en los comedores escolares para evitar la "discriminación" de los niños que no comen alimentos procedentes de los animales en Galicia.

Ambas asociaciones han realizado una encuesta telefónica a cuatrocientas personas, para avalar la inclusión de una opción de menú sin productos de origen animal para establecer "una igualdad de oportunidades a lo que no es una simple dieta o posición alimentaria".

La encuesta ha tenido un nivel de indecisión "importante", con un 27% de personas que no conocen la propuesta o bien no quisieron posicionarse, mientras que un 20% se ha mostrado en contra de dotar a los comedores esta posibilidad, no como en países de nuestro entorno, como Portugal, que tienen una ley que garantiza esta opción en todas las cantinas de carácter público. Sin embargo, el 53% de los participantes en la encuesta se ha mostrado a favor de la propuesta.

Los animalistas han realizado una queja ante el Defensor del Pueblo español, al entender que existe una "vulneración injustificada" de los derechos de acceso a una alimentación saludable y equilibrada de los niños. Según las asociaciones, la normativa tampoco contempla de forma específica otras reglamentaciones para los menús, correspondiendo al propio Gobierno autonómico la acción de diseñar las concesiones en sus bases de contratación.

"ZANCADILLAS"

Los animalistas han reprochado a la Xunta sus "zancadillas" para lograr una medida ya implantada en varios países y apoyada por organizaciones internacionales así como expertos en nutrición y estudios científicos.

Por ello, los defensores de los animales no descartan la opción de acudir a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, para exponer que existen varios países europeos que garantizan el menú 100% vegetal en centros educativos, mientras que otros se niegan.