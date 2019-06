Anova inicia con encuentros locales su proceso de "refundación" que culminará en otoño

Publicado 13/06/2019 14:38:48 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Anova Irmandade Nacionalista inicia con la convocatoria de los primeros encuentros locales su camino hacia la celebración de la IV Asemblea Nacional, una cita que se celebrará en otoño y que se antoja clave en el futuro de la organización fundada en 2012 bajo el impulso de Xosé Manuel Beiras tras la ruptura del BNG.

A través de un comunicado remitido a los medios en la mañana de este jueves, la organización que encabeza el diputado de En Marea Antón Sánchez señala que se convocan las primeras de la "multitud de asambleas locales y comarcales como pasos necesarios que desemboquen en una sesión plenaria que será en el otoño".

Esta cita, para la que todavía no hay fecha, será la culminación del proceso de "refundación" y "relanzamiento" del proyecto rupturista después de los "negativos" resultados obtenidos en las últimas elecciones, como reconoció Antón Sánchez el pasado 1 de junio.

La organización nacionalista apela a "abrir" el partido "al debate, a la reflexión y al diálogo constructivo, con ideas y propuestas de futuro y contando con las aportaciones desde abajo, partiendo de la participación activa de la militancia como mejor fórmula de construir la dirección futura a acometer".

De este modo, califica de "fundamental" que la dirección "escuche, atienda y tenga presente la voz de la militancia si pretendemos cimentar el edificio que empezamos a construir hace unos años".

Una de las cuestiones claves a definir por la organización de cara a su futuro será el marco de alianzas con otras fuerzas del espacio político del 'rupturismo' a poco más de un año para las eleciones autonómicas que, de no adelantarse, se convocarían en septiembre de 2020.

Anova optó por no decantarse oficialmente por ninguno de los dos proyectos surgidos tras el divorcio en En Marea, si bien la dirección de la organización siempre se ha mostrado muy crítica con el rumbo tomado por la cúpula del partido instrumental con Luís Villares.

Sin embargo, los nacionalistas decidieron no revalidar la coalición con Esquerda Unida y Podemos Galicia para las generales al fracasar las negociaciones por las exigencias de estos últimos que, según Sánchez, no estaban dispuestos a alcanzar "un acuerdo entre iguales". De este modo y por primera vez desde su fundcación en 2012, los de Beiras optaron por no presentarse a unas elecciones de ámbito autonómico, estatal o europeo.