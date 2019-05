Arrinca a campaña electoral duns comicios con sabor a segunda volta

Publicado 10/05/2019 0:41:42 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

A medianoite deste venres arrincou a campaña para as eleccións municipais e europeas do 26 de maio, unha cita coas urnas con aires a segunda volta, xa que permitirá comprobar se os resultados das xerais do 28 de abril marcaron unha tendencia ou só foron conxunturais.

Así, o 26 de maio os galegos desvelarán cos seus votos se o PSdeG-PSOE mantén a primeira praza que alcanzou o 28 de abril, cando desbancou ao PP como forza máis votada en Galicia, unha comunidade na que os populares gañaran todas as eleccións desde as autonómicas de 1981.

Así mesmo, as urnas permitirán comprobar se as mareas municipais que gobernan desde fai catro anos en Santiago de Compostela, A Coruña e Ferrol se consolidan. As dúas primeiras cidades están a salvo da fragmentación de candidaturas no espazo rupturista, pero en Ferrol haberá tres listas nadas do mesmo espazo político.

En global, os socios de En Marea enfrontaranse entre eles en 15 municipios. Vigo tamén se libra do choque electoral, que hai un mes se saldou con ningún deputado para En Marea, que se presentou en solitario, mentres que En Común-Unidas Podemos, opción apoiada por Podemos e EU, así como por Equo, só retivo dous deputados, fronte ao cinco que lograran estas forzas cando concorreron en coalición nos comicios de 2016.

Dentro de 15 días tamén se despexarán incógnitas coma se Ciudadanos é capaz de ampliar a súa representación en Galicia, onde conta con 16 concelleiros en 12 concellos, e se Vox consegue representación nalgún dos 13 consistorios nos que presenta candidatura, incluídas o sete grandes cidades.

En xeral, os votantes nas sete grandes urbes poderán elixir entre 76 candidaturas. En Ourense preséntanse 15, catro máis que en 2015; en Lugo son 12, fronte ás nove da cita anterior; Ferrol, A Coruña e Vigo suman 11 cada unha, fronte ás dez, nove e 17 dos comicios de 2015; en Pontevedra poderase escoller entre nove, fronte ás oito da cita pasada; e en Santiago de Compostela pásase de oito a sete listas na presente convocatoria.

Así mesmo, dentro de 15 días os cidadáns tamén poderán votar aos seus representantes no Parlamento Europeo, eleccións de circunscrición única en todo o Estado.