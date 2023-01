Asociaciones prevén una avalancha de alegaciones y recursos judiciales contra proyectos eólicos, incluida la vía penal

Denuncian un "atentado medioambiental" de la Xunta con decenas de aprobaciones en las últimas semanas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de diferentes asociaciones y colectivos en contra de eólicos en Galicia prevén una avalancha de alegaciones y recursos judiciales contra las decenas de proyectos a los que se están dando luz verde en los últimos días, incluida "la vía penal" contra cargos de la Administración.

Agrupados bajo la plataforma Aldeas Libres de Macroélicos, representantes de varios colectivos han protestado este viernes ante la Xunta, en Santiago, con pancartas en las que se podía leer 'Enerxía eólica si, pero así non', al tiempo que realizaban cánticos como: 'O capital bótanos do rural'.

La portavoz de la plataforma Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo, Aranza González, ha denunciado que "lo que se están haciendo con Galicia no tiene nombre", pues "se está perpetrando un atentado medioambiental" con "publicaciones incesantes en el DOG" de decenas de proyectos. Pone de ejemplo el "ataque sin precedentes" de 30 autorizaciones entre dos días.

Al respecto, Leandro del Río, técnico asesor de distintas asociaciones y plataformas antieólicas, explica que, "a mayores de la vía administrativa", se analizarán acciones penales en aquellos casos en los que exista sentencia firme del Supremo en relación con la fragmentación de parques o en aquellos proyectos que se aprueben pese a tener informes desfavorables o con incumplimientos graves de la legalidad.

"Existe una connivencia muy fuerte entre las empresas y administración en la tramitación de parques eólicos, y la intención es demostrar en vía penal y exigir responsabilidades a las que haya lugar tanto de cargos de funcionarios de la administración como de los propios redactores de los proyectos y empresas que los promueven", asegura.

"Tenemos ya el apoyo de la cornisa cantábrica, con un fondo para invertir en vía judicial y ya tenemos el respaldo económico para iniciarlas", sostiene Del Río sobre las acciones a emprender por estos colectivos.

En esta línea, Leandro del Río denuncia que el proceso eólico lleva años "mal planificado" y va a "afectar de un modo muy grave tanto al medio ambiente como a la salud de las personas", así como "desde el punto de vista económico".

COLAPSO

En este sentido, el presidente de la asociación Petón do Lobo, Ismael Antonio López, avisa de que se va a hacer un estudio "minucioso" para recurrir cada proyecto aprobado que "no esté claro", ya que no se van a "quedar parados". De hecho, augura que esta situación va a "colapsar" la administración "por la entrada de alegaciones".

En relación a la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de acoger la medida precautoria consistente en la suspensión de los permisos para construir el parque eólico Monte Toural, por parte de Greenalia, en los ayuntamientos de Coristanco y Santa Comba (A Coruña), ha explicado que "ahora se va estudiar lo que realmente no se hizo antes". "Lo que pasa con ese parque eólico va a pasar con tantos otros", afirma.