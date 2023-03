El autor confeso del triple crimen de Valga pide perdón a las familias y a sus hijos en la jornada final del juicio

La deliberación del jurado popular arrancará este martes

SANTIAGO DE COMPOSTELA / PONTEVEDRA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

José Luis Abet, autor confeso del triple crimen de Valga (Pontevedra), ha empleado su última palabra en el cierre del juicio para pedir perdón a las familias de las víctimas y a sus hijos, que contemplaron cómo su padre mataba a tiros a su madre a las puertas de su vivienda.

Después de acogerse a su derecho a no declarar durante la primera jornada de la vista oral celebrada a puerta cerrada desde el lunes 6 de marzo en la Audiencia Provincial de Pontevedra, Abet ha tomado la palabra para, por primera vez, disculparse por los tres crímenes cometidos el 16 de septiembre de 2019.

Con el perdón del único procesado por la muerte de su ex mujer, ex cuñada y ex suegra ha concluido el juicio oral desarrollado durante los últimos ocho días en la Audiencia pontevedresa, que se ha extendido más de lo previsto después de que la presidencia del tribunal aplazase a este lunes el turno de alegatos finales después de que la defensa de Abet incorporase a los suyos una novedad, la petición de atenuante analógico de confesión tardía.

De este modo, Fiscalía, defensa y partes personadas en el caso --acusación particular en representación de la familia y Fundación Amigos de Galicia como acusación particular-- han expuesto en la mañana de este lunes sus informes finales.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, tanto el Ministerio Público como las acusaciones han reiterado su petición de que Abet sea condenado a prisión permanente revisable y han coincidido en que la forma en la que procedió el autor confeso del triple crimen no ampara la aplicación del atenuante pedido por su defensa.

Una vez concluida la vista judicial es turno de la deliberación del jurado popular, encargado de determinar la culpabiliad de Abet. Antes, las partes están llamadas a acudir a la Audiencia de Pontevedra a primera hora de este martes para consensuar el objeto del veredicto sobre el que deberán decidir los miembros del jurado.

DESARROLLO DEL JUICIO

El juicio oral contra José Luis Abet arrancó el pasado lunes a puerta cerrada por petición de la familia de las víctimas como medida de protección hacia los hijos del acusado y su exmujer de 39 años, que presenciaron cómo su padre mataba a tiros a su madre cuando tenían 4 y 7 años.

A lo largo de la pasada semana, en la Audiencia de Pontevedra han prestado declaración 21 testigos y 17 guardia civiles, así como técnicos periciales de las áreas de psicología, medicina forense, balística o expertos del departamento de Química de la Guardia Civil.

También estaba llamado a declarar el hijo mayor de víctima y acusado, algo finalmente descartado en aras de preservar su intimidad. En su lugar, se reprodujo en la sala la grabación de la declaración que prestó sobre los ocurrido.

Según recoge el escrito de Fiscalía, los hechos ocurrieron poco antes de las 8,00 horas del 16 de septiembre de 2019, cuando el hombre se dirigió a casa de su exmujer sabiendo que a esa hora ella abandonaba la vivienda en coche en compañía de sus dos hijos en común, de siete y cuatro años. Con él llevaba un arma corta con el número de identificación borrado.

Para sorprender a su exmujer, y "evitar que huyera", el acusado colocó su vehículo delante de la puerta del garaje y esperó de pie a que se abriera para después situarse a la altura de la ventanilla del conductor y dispararle en la cabeza con el arma, que llevaba oculta en la espalda. Después del primer disparo en la cara, la tiroteó dos veces más en el cuello y otra en el pecho, mientras sus hijos estaban en los asientos traseros.

Cuando abandonaba el lugar del crimen en su vehículo, el acusado se cruzó con un coche en el que se dirigían hacia la vivienda la madre y la hermana de la víctima, que habían sido alertadas por vecinos y por una llamada de la propia mujer.

"En ese momento, el investigado decide también acabar con la vida de ambas, razón por la que cambió el sentido de la marcha y las persiguió hasta llegar a la casa", prosigue el escrito. Una vez allí, el procesado disparó en cuatro ocasiones contra la madre de su exmujer y en tres contra su hermana, acabando con su vida en el acto. Estos asesinatos también fueron presenciados por los dos hijos del hombre, a los que dijo que esperasen en el lugar hasta que llegase la Guardia Civil.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El escrito fiscal apunta que el acusado "carecía de cualquier tipo de permiso" de armas en el momento de los crímenes, y que "quiso expresamente que sus hijos menores de edad presenciaran como mataba a su exmujer, con el consiguiente sufrimiento que suponía para ellos", ya que eligió el momento en el que ambos abandonaban la vivienda para ir al colegio.

Por estos hechos, tanto fiscalía como las acusaciones --particular y popular, que ejerce la Fundación Amigos de Galicia-- piden para él la prisión permanente revisable, así como que no pueda acercarse o residir en el término municipal de Valga durante un periodo de 35 años.

Asimismo, el Ministerio Público le pide que indemnice al marido y padre de las víctimas con 475.000 euros, y con 341.000 a cada uno de sus hijos. También reclama 235.000 euros de indemnización para la madre y abuela de las fallecidas, 110.000 euros para el novio de la mujer asesinada y 70.000 euros para cada uno de sus cuatro hermanos.