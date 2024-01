La Autoridad Portuaria de Ferrol pide "una solución inmediata" para los camiones bloqueados en Pedrafita (Lugo)

FERROL, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, ha reclamado al Ministerio de Transportes "una solución inmediata" al bloqueo de seis camiones en Pedrafita (Lugo) cargadas con palas de aerogenerador y cuyo destino es el puerto de Ferrol, para poder ser embarcadas en un barco que ya está atracado en eta ciudad.

"No es admisible que desde el pasado martes estén sin poder avanzar y que a día de hoy nadie haya dado una alternativa", ha incidido Barea, y que "está en juego, no solo las pérdidas económicas que supone esa carga de palas de aerogeneradores, sino nuevos encargos de una empresa como General Electrics que confía en el puerto de Ferrol y que puede perder esa confianza si desde Transportes no se da una solución inmediata".

Desde la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao su máximo responsable ha detallado que "no podemos estar dando esta imagen ante una empresa que ha apostado por Galicia y concretamente por Ferrol", incidiendo que esta situación está negando una "sensación de efectividad, confianza y seriedad".

Barea ha explicado que "hay seis camiones bloqueados, un barco esperando, una compañía como Pérez Torres perjudicada y la confianza en el puerto de Ferrol en entredicho" y que, a su entender, "no puede ser que un problema burocrático pueda afectar al futuro del puerto de Ferrol".

Asimismo, ha incidido en que "han sufrido las consecuencias del cierre de la A-6, nos hemos visto perjudicados desde hace dos años, y ahora, que además han inaugurado la apertura de uno de los carriles, nos encontramos con esta situación que nos preocupa", ya que ha sentenciado que "nos jugamos mucho y Transportes tiene que resolver la situación ya, para que el puerto de Ferrol y Galicia no seamos los grandes perjudicados".