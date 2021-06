Avanzan las conversaciones entre Alcoa y los interesados en Cervo

La reunión para marcar una hoja de ruta entre la ministra Maroto, la Xunta y los representantes de los trabajadores se celebrará el martes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las conversaciones entre Alcoa y los interesados en hacerse con la planta de la multinacional del aluminio en Cervo (Lugo) "siguen avanzando", según ha informado este miércoles la empresa al comité.

"Hay cuatro empresas que están interesadas y otra que no sabemos si está interesada porque no ha dado señales de vida, y creemos que va a haber ofertas no vinculantes para este primer tramo, este primer hito, que acaba el 19 de julio", ha destacado el presidente del comité, José Antonio Zan, al término de una nueva reunión multilateral.

Por su parte, ha vuelto a insistir a Alcoa "que continúe con el proceso para poder verificar quién hace una oferta vinculante con el cual se llegue a un acuerdo".

Del otro lado, sigue exigiendo al ministerio "que cumpla con el mandato del Congreso de que la SEPI (la sociedad estatal de participaciones industriales) sea quien intervenga en esta operación".

HOJA DE RUTA

El martes será el día en el que se produzca otro encuentro para marcar una hoja de ruta "en común" entre la ministra de Industria, Reyes Maroto, y los representantes de la Xunta y los sindicatos.

En este contexto, el comité hará una asamblea para evaluar si debe convocar nuevas movilizaciones y, de ser así, para buscar la fórmula más efectiva de cara a presionar a los distintos actores implicados en el proceso.