El Ayuntamiento de Celanova tacha de "inconcebible" el cartel de la fiesta de solteros por "mercantilizar" a la mujer

OURENSE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Celanova ha mostrado su rechazo al cartel de la 'Fiesta de Singles' organizada para el día 6 de abril en la localidad, que ofrece a las mujeres la posibilidad de pagar menos.

'Vienen cuatro y pagan tres', dice el anuncio del evento que ha generado criticas en el gobierno local, cuya concejala de Igualdade de Celanova, Teresa Barge, califica de "inconcebible" por "mercantilizar" a la mujer.

El gobierno local emitió este martes un comunicado en el que mostraba su rechazo al cartel, publicado en el mismo día, y en el que solicitaba a la organización su retirada. Con todo, Teresa Barge duda "que eliminen los carteles", tal como ha declarado este miércoles para Europa Press.

Asimismo, la concelaja de Igualdade ha explicado que el comunicado no está en contra del evento, sino del rótulo, el cual le "chirría". "No estoy a favor de un cartel incongruente con el 8M", ha proclamado en relación a las acciones por el Día de la Mujer que el ayuntamiento organizó en los últimos días en colaboración con distintas instituciones. "No podemos defender y luego consentir", ha señalado.

Además, Barge ha compartido que habló con la organización antes de sacar el comunicado, quien, según ha indicado la concejala, alegó que la oferta se debía a que el año pasado "fueran pocas mujeres".

Este motivo ha sido confirmado por uno de los organizadores del evento a Europa Press, que ha emplazado a este jueves para pronunciarse sobre la polémica generada.

"Habrá que preguntarse por qué", respondió la concelaja al hecho de que el año pasado, primera edición del evento, se presentasen más hombres que mujeres. Igualmente, ha señalado que desde el día en el que se publicó el cartel "hubo muchas llamadas y opiniones a nivel privado".