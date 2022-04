El Ayuntamiento de A Coruña implantará zonas de bajas emisiones, pero sin restricciones a la movilidad

La alcaldesa aclara que no se va a sancionar a vehículos antiguos ni se va a primar a determinados coches sobre otros

A CORUÑA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado que la implantación de la zona de bajas emisiones en la ciudad no va a suponer "en ningún caso" que "no puedan entrar coches en el centro de la ciudad, que se multe a vehículos antiguos, que se obligue a cambiar la flota o que haya restricciones a la movilidad".

En rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno local en la que se ha aprobado esta medida, la regidora ha querido evitar "alarmismos innecesarios", insistiendo en que no habrá "ninguna restricción ni impedimento a la movilidad en la ciudad". Rey ha insistido en que no se va restringir el acceso a la zona centro, no se va a sancionar a vehículos ni se va a primar a determinados coches sobre otros. "No se va a ver afectada la movilidad tal y como la conocemos", ha concluido.

Por otra parte, ha explicado que los fondos Next Generation van a suponer una inversión tecnológica "importantísima" para la ciudad y van a permitir mejorar la movilidad, garantizar la seguridad vial y contribuir a la mejora medioambiental. Estas novedades, según ha detallado, se traducen en una "digitalización" en cuanto a mejora en la sala de pantallas de la Policía Local, medidores y cámaras, para que se pueda controlar la situación del tráfico y dar soluciones en tiempo real.

Inés Rey ha añadido que en las políticas europeas figura la implantación de zonas de bajas emisiones en las ciudades que en A Coruña "ya existen". "Son toda la zona de la Marina y toda la Ciudad Vieja", ha precisado.

OBRAS DE REMODELACIÓN

La Junta de Gobierno local ha aprobado también la contratación de las obras incluidas en el proyecto de remodelación de la calle Ramón Cabanillas, en el barrio de Os Mallos. Esta reforma cuenta con una inversión de más de 920.000 euros para crear una zona peatonal y áreas verdes, así como la renovación de las redes de saneamiento y alumbrado.

Además, ha dado luz verde a la licitación de la obra de remodelación de la casa Veeduría, con un presupuesto de casi tres millones de euros y un plazo de ejecución del proyecto de 15 meses. Esta renovación va a permitir ampliar el centro cívico y crear un centro de día, según ha destacado la alcaldesa.

Otro asunto tratado ha sido la constitución de la Mesa Local de coordinación interinstitucional contra la violencia de género. Una herramienta creada con el objetivo de procurar una "mayor eficiencia de las actuaciones contra esta lacra", ha señalado Rey. En este sentido, la alcaldesa ha exigido a instituciones y políticos que se eviten discursos negacionistas "que empiezan a calar entre determinados sectores de la sociedad".

PASARELA ENTRE A CORUÑA Y OLEIROS

A preguntas de los periodistas en relación al proyecto de la Xunta de crear una pasarela entre A Coruña y Oleiros, la alcadesa ha reiterado: "No conozco el proyecto. A mí no me ha llamado nadie. Nadie me ha enseñado ese proyecto. Nadie me ha citado a ninguna reunión".

Inés Rey ha explicado que cuando se plantea una obra que afecta a dos ayuntamientos "por mucho que legalmente se esté habilitado a hacerlo, lo ideal y lógico en política cuando uno tiene respeto y lealtad institucional es llamar a los alcaldes y presentar el proyecto".

Al hilo de ello, ha señalado que este procedimiento era el seguía la Xunta "habitualmente" y ha puntualizado que el cambio de comportamiento por parte del Gobierno gallego puede deberse a que "ahora el presidente no está para dar indicaciones".