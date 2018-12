El Ayuntamiento de Tui está "dispuesto" a "ejecutar" la retirada de escombros de Paramos si la justicia lo "agiliza"

Publicado 30/11/2018 19:36:45 CET

VIGO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tui ha anunciado este viernes que "está dispuesto" a "ejecutar" la retirada de escombros de la explosión del almacen ilegal de material pirotécnico en el barrio de Paramos "si se encuentra una vía jurídica que permita la agilización de esa ejecución", después de que la oposición enmendase una moción del equipo de gobierno y le instase a utilizar la "vía de emergencia".

El equipo municipal de Tui llevó al pleno de este jueves una moción para instar al Ministerio de Política Territorial a ejecutar la retirada de los escombros de la explosión de Paramos que fue enmendada por la oposición de tal manera que será el propio ayuntamiento el que tenga que realizar ese desescombrado si el informe de la interventora municipal es favorable.

"El Estado garantiza el pago de las labores de desescombro al haber decretado la zona como catastrófica, lo que queremos es que se haga de una forma más ágil y eficaz y la ley contempla que en situación de emergencia el propio gobierno local puede de forma directa adjudicar a una empresa especializada esa labor", ha explicado a Europa Press el concejal del PSdeG en Tui, Enrique Cabaleiro.

La oposición al completo --que tiene nueve concejales frente a los ocho del equipo de gobierno-- ha votado esta enmienda que conlleva que la interventora municipal realice un "informe jurídico" con las posibilidades de actuación del ayuntamiento para llevar a cabo ese desescombro.

"Tenemos que saber qué opciones tenemos. Ante la indecisión del gobierno municipal queríamos obligarles a dar un paso adelante", ha explicado la concejala por el BNG en Tui, Carmen Núñez.

El consistorio, que se abstuvo en la votación de la enmienda, mantiene que "someter" esa ejecución a un "procedimiento ordinario" de la ley de contratos "retrasaría mucho" la acción y que esto sería "muy lesivo par alos vecinos".

"Las reticencias manifestadas en semanas anteriores por el ayuntamiento con respecto a la firma de un convenio tienen que ver con el temor al gran retraso que generaría el sometimiento a la Ley de Contratos", han aseverado desde el ente local.

Desde la oposición, el concejal no adscrito José Prada ha sostenido que el alcalde tiene "en sus manos" la solución para lo que ha calificado de "encrucijada" para los vecinos. "Los afectados no pueden estar un día más así", ha afirmado, para añadir que "muchos tendrán que devolver las subevenciones si no pueden empezar a reconstruir sus casas".

CONVENIO A DOS O TRES BANDAS

El Ayuntamiento de Tui también ha informado de que un "asesor jurídico" ha enviado este viernes "un correo electrónico" a la "Vicesecretaria General Técnica del Ministerio de Política Territorial" para realizar "una consulta jurídica".

Asimismo, también apunta que han remitido a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Política Territorial "una carta solicitando una reunión de carácter técnico y jurídico para colaborar en la elaboración de un convenio entre el ayuntamiento y el Gobierno central".

Según han explicado desde el consistorio tudense, este "convenio" podría ser a "dos bandas" entre el ayuntamiento y el Estado, o a tres, "con la posible incorporación de la Xunta", lo que han estimado que podría "ser útil".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Tui ha recordado que no ha recibido "un borrador del convenio que propone establecer el Gobierno central" y ha reiterado que "entregó" en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra un "proyecto" para la ejecución del desescombro de Paramos.