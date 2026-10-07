Bautismos de mar, visitas a buques y pesca solidaria: La Armada abre sus puertas a la ciudadanía de Ferrol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Armada acercará entre los días 8 y 11 de octubre sus unidades a la ciudadanía de Ferrol con motivo de la Fiesta Nacional, en concreto, el programa incluye bautismos de mar, visitas a buques e instalaciones, actividades con centros educativos, exhibiciones, conciertos y una jornada de pesca solidaria.

El objetivo es que la ciudadanía conozca de cerca sus buques, instalaciones y los cometidos que desarrollan sus profesionales. De este modo, entre los días 8 y 11 de octubre, el Arsenal de Ferrol, el Tercio del Norte de Infantería de Marina, las escuelas de especialidades y el Museo Naval acogerán distintas propuestas dirigidas tanto a la población general como a centros educativos.

Según ha detallado la Armada en una nota de prensa, el programa incluye también una exhibición de la Unidad Cinológica, un concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte, actividades deportivas con centros de Formación Profesional y una jornada de pesca solidaria a beneficio de la Cocina Económica de Ferrol.

Más detalladamente, el día 8 tendrán lugar los bautismos de mar para centros educativos y personal civil entre las 09.30 y las 13.30 horas en el Tren Naval; la exhibición de la Unidad Cinológica entre las 18.00 y las 18.30 horas en la Plaza de la Constitución y un concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte a las 20.00 horas en el Teatro Jofre.

Durante la jornada del miércoles, 9 de octubre, continuarán los bautismos de mar para colegios y civiles en el Tren Naval de 09.30 a 13.30 horas. De forma paralela, la Escuela 'Antonio de Escaño' recibirá visitas escolares y acogerá actividades deportivas entre las 10.00 y las 13.00 horas, al tiempo que el Tercio del Norte de Infantería de Marina ofrecerá visitas concertadas en sus dependencias. Además, la fragata 'Méndez Núñez' abrirá sus puertas en el Arsenal de Ferrol en horario de mañana --10.30 a 13.00 horas-- y tarde --15.00 a 19.00 horas--.

El jueves, 10 de octubre, la actividad en el Tren Naval a las 11.00 horas estará reservada a los bautismos de mar para el personal de la Armada y sus familiares. Asimismo, el Arsenal de Ferrol celebrará una jornada de puertas abiertas para visitar tanto los patrulleros 'Serviola' y 'Centinela' como la fragata 'Méndez Núñez' en pases de 10.30 a 13.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas.

Por último, la programación concluirá el viernes, 11 de octubre, con una amplia oferta de visitas e iniciativas públicas. El Arsenal de Ferrol mantendrá las visitas a los patrulleros 'Serviola' y 'Centinela' --10.30 a 13.00 horas y 15.00 a 19.00 horas--, mismo horario en el que el Tercio del Norte desplegará una exposición de vehículos y material con visitas guiadas.

Por su parte, la Escuela 'Antonio de Escaño' abrirá de 10.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.30 horas. La jornada se completará con la exposición de material de la Unidad de Buceo de Ferrol y una iniciativa de pesca solidaria a favor de la Cocina Económica en la Estación Naval de La Graña --10.00 a 13.00 horas--, además de la apertura al público del Museo Naval de Ferrol en horario de mañana --10.30 a 13.30 horas-- y tarde --16.30 a 20.00 horas--.