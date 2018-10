Beiras ve el diálogo de Sánchez con Torra como un síntoma de que se puede acabar el "fascismo" en España

Publicado 09/07/2018 14:23:17 CET

Apunta que la Constitución "no es reformable" y propone "abrir un proceso constituyente" para decidir qué modelo de Estado se quiere

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El histórico dirigente del nacionalismo gallego Xosé Manuel Beiras ha expresado este lunes que el diálogo que han empezado a mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, puede acabar con el "fascismo" en España que "ejerció", según sus palabras, el PP durante la legislatura del expresidente Mariano Rajoy.

Así lo ha manifestado al término de su conferencia 'La teoría del atraso económico de Galicia en retrospectiva', que se ha desarrollado como parte del seminario 'Marxismo, Nación y Territorio' en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial.

En concreto, Beiras ha criticado que el PP pidiese que se respete la Constitución y se acusase de sedición "a un movimiento cívico del pueblo catalán que quiere votar un referéndum" cuando "ellos mismos la violaron" con el artículo primero de la Carta Magna. "Eso es fascismo", ha sentenciado el líder nacionalista, quien ha acusado al anterior Gobierno de practicarlo de una forma "brutal".

"El problema es que la deriva a formas fascistas del ejercicio del poder del Estado español en los últimos años ha sido brutal", ha señalado Beiras quien, sin embargo, se ha mostrado más confiado con el nuevo Ejecutivo, con el que cree que se va a poder frenar "esta deriva" a través del diálogo que han comenzado este lunes en La Moncloa Sánchez y Torra: "Se mejorarán las cosas".

"Es probable que, si se abre un diálogo que vaya llegando a acuerdos razonables, de momento, se obtenga una tregua o un armisticio", ha anotado Beiras, quien ha apuntado a que "el 'procés' seguirá adelante". Asimismo, y en referencia también a Galicia, ha indicado: "Si yo soy una mujer maltratada, me quiero divorciar y se me impone que no, que tengo que seguir con mi marido, pues manda truco".

ACABAR CON LA MONARQUÍA

Por su parte, Beiras ha apuntado a que "la Constitución no es reformable, solo es sustituible". En este sentido, ha reiterado que él es de los que combate la "ruptura democrática con el régimen de la Restauración borbónica "cívicamente", la cual "es un engendro", y ha señalado que "los problemas de la plurinacionalidad no tendrán solución si no hay un cambio de régimen".

Asimismo, ha expresado que, en España, es necesario que se dé una "apertura" a un proceso constituyente", donde se decida qué modelo de Estado se quiere para el país, y ha explicado que esto "no se resuelve, simplemente, con cambios de inquilinos, pactos desde arriba ni lavados de fachadas", sino que son los ciudadanos los que "tienen que decidirlo". "Sino, no hablemos de democracia", ha añadido.

Además, ha indicado que, para este fin, es necesario "coraje político", no como ocurrió con la Transición, "que fue un fraude", para hacer frente a la Unión Europea, la cual es "una institución antidemocrática gobernada y manejada por la plutocracia trasnacional" y que solo "impone la pérdida de derechos" entre la ciudadanía.