El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha subrayado que el último escaño por la provincia de A Coruña para el Congreso se disputa entre el PSOE y Vox, y ha apelado al voto para ser "dique de contención" contra la ultraderecha el próximo domingo, día 29 de noviembre.

El jefe de filas del PSdeG ha hecho parada en la capital gallega en la última jornada de campaña tras visitar Cuntis y Pontevedra y antes de ofrecer el mitin de cierre de campaña en Lugo.

En declaraciones a los medios en Santiago, donde ha realizado un reparto de publicidad electoral por el Mercado de Abastos junto a candidatos socialistas al 29N y acompañado por el aspirante a la Alcaldía, Pedro Blanco, Besteiro ha destacado que el de hoy es el último día de una campaña en la que los socialistas han combatido los "bulos" y la "desinformación" de "aquellos que niegan la violencia machista", "la derecha y la ultraderecha".

Besteiro se ha referido al "espectáculo bochornoso" que, en su opinión, ofrecieron los candidatos de PP y Vox durante el debate y los ha acusado de "negar sistemáticamente la violencia de machista".

El dirigente socialista ha recordado que desde que arrancó la campaña cinco mujeres han sido asesinadas por el mero hecho de ser mujeres por sus parejas y ex parejas y ha avisado: "No vamos a poner el contador a cero. 1.391 mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres desde que hay registros".

Por ello, ha avisado que el próximo 29 de noviembre se debe votar "fuerte y claro" contra estas fuerzas que niegan la violencia machista y ha asegurado que en la provincia de A Coruña está el juego el último diputado entre el PSOE y Vox. "Vamos a poner ese dique de contención, vamos a decirle no a la ultraderecha que niega la violencia machista", ha dicho para augurar que serán las mujeres y los jóvenes las que dirán a Feijóo que "esté calladito".

Por su parte, el candidato al Senado Gumersindo Guinarte ha apelado a evitar el próximo domingo la "involución histórica" y lograr que el PSOE siga liderando un gobierno de progreso. "Vamos a pelear hasta el último voto por que el 29 de noviembre continúe el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez", ha afirmado.

REPARTO EN LA PLAZA DE ABASTOS

Acompañado por los candidatos al Senado Guimersindo Guinarte y al Congreso Ana Alvite, Besteiro ha realizado repartido propaganda del PSOE por el Mercado de Abastos de la capital gallega, donde charlado con los placeros y placeras de los puestos que aún quedaban abiertos pasado el mediodía de este viernes.

Tras recorrer los puestos de venta de carne, pescado y verduras, ha paseado por la Nave Cinco, donde están los establecimientos de restauración, acompañado por la comitiva socialista.

Varios eran los turistas que se encontraban disfrutando de la comida en la zona, cono alguna pareja procedente de Madrid, y el dirigente socialista se ha detenido especialmente con los trabajadores de los establecimientos.

Precisamente, el camarero de uno de estos locales se ha dirigido al jefe de filas del PSdeG para asegurar que él votaría socialista y que, en un pasado había sido militante en Noia. Además, se ha dirigido a la comitiva para asegurar que allí estaba el "próximo alcalde" de la ciudad, en referencia de Pedro Blanco.