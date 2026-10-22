Besteiro avisa de que está en juego "seguir avanzando en derechos" o "sufrir las políticas de la motosierra"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, presenta este jueves las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por la provincia de Lugo en la sede de UGT - PSDEG

LUGO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha avisado de que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "son importantísimas" y en ellas está en juego "seguir avanzando en derechos" o "sufrir las políticas de la motosierra".

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha presentado este jueves las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por la provincia de Lugo en la sede de UGT, ha avanzado las principales líneas que seguirá la campaña y ha mostrado su apoyo a las concentraciones sindicales previstas para el 11 de noviembre.

La jornada ha comenzado con una reunión de los socialistas para intercambiar impresiones y expectativas sobre los próximos comicios. La elección de la sede sindical responde, según ha explicado el dirigente socialista, al compromiso de su partido con la defensa de los derechos laborales y del Estado del bienestar.

Besteiro ha situado las pensiones, los salarios, la vivienda y los servicios públicos entre las principales cuestiones que estarán en juego en las elecciones del 29 de noviembre.

Durante su intervención, Besteiro ha advertido de que los próximos comicios enfrentan dos modelos políticos y ha llamado a la ciudadanía a decidir entre seguir avanzando en derechos sociales o "sufrir las políticas de la motosierra".

"Las elecciones del 29 de noviembre son unas elecciones importantísimas y van a decidir si seguir avanzando o volver atrás en muchos años", ha afirmado.

El líder de los socialistas gallegos ha puesto el foco en la defensa del sistema público de pensiones, especialmente relevante en una provincia como Lugo, donde, "un tercio de la población es pensionista". Besteiro ha reivindicado la política del PSOE en esta materia y que las pensiones "han aumentado y se han adaptado al coste de la vida".

También ha defendido los avances laborales y la subida del salario mínimo interprofesional, frente a las advertencias de que esta medida provocaría una pérdida de empleo y productividad. "Fue una revolución en favor de más empleo, también en esta provincia, y sobre todo de más garantías", ha sostenido.

Besteiro ha alertado de las amenazas que, a su juicio, representan la derecha y la ultraderecha para los derechos de los trabajadores, y ha afirmado que el PSOE seguirá defendiendo mejores condiciones laborales. En este contexto, ha expresado su apoyo a las movilizaciones y a la huelga convocada por las organizaciones sindicales para el 11 de noviembre.

La vivienda accesible será otro de los ejes de la campaña socialista. El secretario general del PSdeG ha señalado que las dificultades para acceder a una vivienda afectan tanto a las ciudades como a numerosas familias y trabajadoras y trabajadores.

Junto a estas cuestiones, ha defendido el fortalecimiento de la educación y la sanidad públicas, el sistema de pensiones y la atención a la dependencia. Sobre esta última, ha criticado la gestión del Gobierno gallego del Partido Popular y ha reclamado un mayor compromiso con las personas dependientes.

UNA CANDIDATURA PARA RECUPERAR PESO EN EL SENADO

Besteiro también ha reivindicado la importancia de la Cámara Alta con una crítica dura del papel que, a su juicio, ha desempeñado durante los últimos cuatro años. Considera el socialista que el Senado ha perdido prestigio y se ha convertido en un espacio de confrontación política, alejado de su función de representar los intereses territoriales de las comunidades autónomas.

Por ello, ha puesto en valor la "responsabilidad histórica" del PSOE al concurrir con el Frente Amplio en la candidatura. Ello implicará la la cesión del segundo puesto en todas las provincias a esta organización, un hecho que en Lugo supone relevar a Ana González Abelleira, quien fue elegida por el comité provincial para ocupar el puesto número dos.

Según ha explicado, este movimiento busca transmitir una imagen de unidad y responsabilidad ante unas elecciones que califica de trascendentales para el futuro del país.

En cuanto a la composición de las listas, Besteiro ha defendido que se trata de candidaturas "competitivas, renovadas e integradoras", elaboradas teniendo en cuenta la opinión de la militancia. También ha subrayado que Patricia Otero encabece la lista al Congreso y que estas reflejan el proyecto que los socialistas quieren defender en los próximos comicios.

PIDE CONCENTRAR EL VOTO PROGRESISTA EN EL PSOE

Asimismo, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en la candidatura socialista para intentar conseguir un segundo diputado por Lugo. Para respaldar su argumento, ha recordado que en las anteriores elecciones el PSOE obtuvo en la provincia más del triple de votos que el BNG y cinco veces más que Sumar.

Según Besteiro, si los votos progresistas se concentrasen en la lista socialista, la provincia podría contar con un diputado más. "A ese segundo diputado vamos a apelar", ha señalado, en referencia a la posibilidad de que Jorge Bustos obtenga representación en el Congreso.

El dirigente ha defendido que el voto al PSOE es la opción "más útil" para garantizar una representación progresista y la gestión del Gobierno central, al que ha atribuido avances en empleo, crecimiento económico y protección de los intereses de pensionistas y trabajadores.

DISCREPANCIAS INTERNAS

Preguntado por las críticas internas sobre la elaboración de las candidaturas y la falta de escucha a algunas voces del partido, Besteiro ha restado importancia a esas discrepancias, afirmando que "son parte del sistema democrático interno del partido", y ha asegurado que las listas son "equilibradas y ambiciosas".

También ha sostenido que los socialistas deben trabajar unidos para lograr un resultado electoral favorable, independientemente de que formen parte o no de las candidaturas.