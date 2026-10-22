Besteiro defiende las protestas contra las "políticas fascistas" de VOX, pero "no comparte" los actos violentos

LUGO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido la libertad de expresión y las protestas contra las "políticas fascistas que representa VOX", pero "no comparte" los actos violentos, "vengan de donde vengan".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios este jueves en Lugo, tras los altercados registrados en la jornada del miércoles en A Coruña a raíz de una visita del líder de Vox, Santiago Abascal.

Preguntado por las críticas a la actuación policial y las peticiones de dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Besteiro ha sostenido que ambas cuestiones deben diferenciarse. "Una cosa no tiene que ver con otra", ha afirmado, antes de insistir que rechaza "totalmente" los comportamientos violentos, "independientemente de su procedencia".

El líder de los socialistas gallegos ha defendido que la libertad de expresión y el rechazo a la violencia son plenamente compatibles. En este sentido, ha señalado que comparte el posicionamiento de quienes se manifestaron contra Vox y sus políticas, que ha calificado de "fascistas y retrógradas", pero ha subrayado que estas reivindicaciones "deben expresarse de forma pacífica".

"Podemos expresarnos sin tener comportamientos violentos", ha manifestado Besteiro, que ha reiterado que no amparará ningún tipo de violencia. "La violencia, venga de donde venga, la rechazamos totalmente", ha insistido.

Asimismo, preguntado sobre si respaldaba lo ocurrido durante la concentración, el secretario xeral del PSdeG ha aclarado que no había estado presente en los hechos y que, por tanto, no podía juzgar un incidente concreto que no había presenciado.

Besteiro ha defendido la libertad de expresión como "un derecho que no debe ser limitado" y ha recalcado que su postura no responde únicamente a la defensa de quienes puedan expresar opiniones distintas a las suyas.

El líder de los socialistas gallegos ha señalado que en la concentración había personas de distintos ámbitos y que el rechazo a las políticas de Vox era una expresión "que se compartía". Al mismo tiempo, ha insistido en que la oposición a esas ideas debe mantenerse "al margen de cualquier comportamiento violento".