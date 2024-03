Besteiro insta a Rueda a apoyar los PGE y le replica que habrá una "transferencia histórica" de recursos a Galicia

Recuerda que el PSOE presentó una enmienda para permitir incorporar la liquidación de 2022. "No entiendo como no está más informado", señala

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario y candidato a la Secretaría Xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado al presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, a apoyar los Presupuestos Generales del Estado y le ha replicado que habrá una "transferencia histórica" de recursos a Galicia.

El político lucense ha respondido a las declaraciones en las que el titular de la Xunta aseguró que la falta de PGE provocaba que se fuese a prorrogar el "peor presupuesto" del Estado "en muchos" años para Galicia.

Al respecto y después de que la Xunta asegurase que la no actualización de las entregas a cuenta provocaba un déficit de 725 millones en las arcas gallegas, Besteiro ha emplazado al presidente en funciones a ser consecuente y a apoyar los PGE.

"Para eso tiene que saber de qué lado está. Si del lado de Feijóo y de su estrategia de confrontación y de votar todo en contra aunque perjudique los intereses de los gallegos y de las gallegas o de una posición más constructiva", ha afirmado.

Besteiro ha recordado que el PP votó sistemáticamente en contra de los presupuestos y le ha exigido que se "pongan de acuerdo si quieren presupuestos o no". En este punto, ha indicado también que el PP se opuso a la senda de estabilidad, una postura que "va a restar casi 250 millones de euros a la economía gallega", al igual que votó en contra de la subida de las pensiones, de las bonificaciones al transporte o de los beneficios sociales presentados por el PSOE.

El socialista le ha replicado al presidente de la Xunta, que el jueves alertaba de la caída de ingresos para Galicia por la decisión de aplazar los presupuestos, asegurando que "sabe que no dice la verdad". Así, ha sostenido que las aportaciones del Estado para Galicia supondrán casi 10.000 millones de euros este año, una subida del entorno del 7% por ciento, independientemente de que las cuentas están aprobadas.

Además, ha recordado que el PSOE presentó una enmienda a principios de marzo para permitir incorporar la liquidación de 2022, con lo que aumentarían hasta la cifra récord de 10.600 millones de euros. "No entiendo como el señor Rueda no está más informado", ha dicho Besteiro, que ha asegurado que "mal empieza" Rueda con estas acusaciones porque demuestra que "no sabe lo que está ocurriendo en el país".