Besteiro llama a la militancia a "reactivar" el PSdeG y anuncia una conferencia política en otoño

Asume el "inmenso honor" de encabezar el PSdeG once años después de "hacerlo por primera vez"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral electo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado a la militancia a "reactivar" al partido, que celebrará una conferencia política en otoño para debatir sobre su proyecto para la Galicia de las próximas décadas.

Lo ha anunciado durante su intervención en la apertura del Congreso Extraordinario que los socialistas celebran en Santiago de Compostela y para el que se han acreditado un total de 421 delegados, según los datos ofrecidos en el arranque por el secretario de Organización saliente, José Manuel Lage.

Durante un congreso que preside la alcaldesa de Betanzos (A Coruña), María Barral, Besteiro ha trasladado a los presentes que asume "de manera formal y completa" el "inmenso honor" de ocupar la Secretaría General del PSdeG. "Estoy aquí con toda la humildad, 11 años después de hacerlo por primera vez", ha dicho.

El dirigente socialista ha arrancado su discurso agradeciendo el trabajo de la dirección saliente, con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, al frente.

Dicho esto, ha lanzado, una vez más, un mensaje de ánimo al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha trasladado que rendirse "no es una solución". Tras recordar también su propio periplo judicial, por el que permaneció ocho años apartado para que todo quedase archivado, Besteiro ha considerado que "frente a esa política no se puede dar ni un paso atrás ni al lado. Hay que dar un paso al frente".

En su intervención, ha señalado que el PSdeG pasó por "escenarios más bondadosos" pero ha llamado a "no caer en la nostalgia ni en el negativismo" que otros querrían que les invadiese. "Hoy el PSOE tiene una presencia innegable en Galicia, y somos absolutamente decisivos en los distintos planos de la administración", ha indicado.

El dirigente socialista ha sostenido que "el PSdeG no es, ni debe de ser, una entidad que apenas se presenta a las elecciones autonómicas". "Ahí tenemos un reto, sí, pero cometeríamos un errores si no fuésemos capaces de entender toda la potencia que podemos desplegar", ha afirmado.

Besteiro, que se ha referido al poder local de la formación, ha remarcado que los socialistas "nunca celebrarán ser oposición", sea el resultado que sea y se ha referido al BNG al asegurar que empieza a tener la sensación de que son el "único partido en Galicia que no está a gusto con su posición".

"Así que quiero trasladar una primera convicción: El PSdeG seguirá siendo un protagonista imprescindible en la política gallega, pero aspiramos a más: a ganar y a gobernar", ha sostenido.

Para ello, en un congreso con 421 delegados acreditados, ha apelado a los presentes a "trabajar juntos" y ha comprometido "todo el esfuerzo" de la nueva ejecutiva de la formación. "Me hago responsable de esta labor, pero yo solo no soy nada. Sé que cuento con la militancia de este partido, quien siempre está a la altura de lo que se reclama", ha apuntado.

COMPRENDER A GALICIA

En su discurso, Besteiro ha indicado que Galicia necesita "múltiples visiones" para avanzar hacia el futuro y que tiene el PSdeG tiene la "responsabilidad de comprender" al país para hacer frente a las "visiones limitadas y conformistas de la derecha".

"Podemos hacerlo más y mejor. El primer paso para aprovechar toda la potencia propia es no resignarse", ha dicho para señalar datos que reflejan que hoy Galicia crece por debajo de lo que lo hace el conjunto del Estado.

Una situación de la Comunidad que ha vinculado al hecho de que el Gobierno gallego tenga la "única razón de ser" de atacar al presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez.

De este modo, frente a un gobierno gallego que "se dedica únicamente a ser tertuliano", ha considerado necesario elaborar un modelo político "real, verdadero y actual". Para ello, ha emplazado a los asistentes a celebrar en otoño una conferencia política en la que la formación "afronte el reto ideológico de los próximos 30 años" para Galicia.

"Porque somos un partido de cambio", ha asegurado para destacar que el PSdeG "no se suma al cambio cuando viene" sino que hace el "cambio". "No tenemos que renegar de nuestras ideas para sumarnos a nada. El PSOE tiene la responsabilidad de orientar ese cambio", ha indicado.

De este modo, para avanzar hacia "una sociedad mejor, más justa, igualitaria y próspera" ha pedido el apoyo de los socialistas presentes con el objetivo de "abrir una nueva etapa" que lidere el cambio para hacer una Galicia mejor.

NUEVA ETAPA, NUEVA EJECUTIVA

"Pongamonos en marcha y hoy es el primer día de esa nueva etapa", ha afirmado para reafirmar su compromiso con Galicia". "Yo no viene aquí simplemente para hacer una campaña electoral. Yo viene aquí para poner en marcha un proyecto que nos lleve a presidir, a volver a presidir la Xunta", ha apuntado.

Para ello, conforme ha indicado, habrá también una "nueva ejecutiva" que, junto a él, dará lo mejor de sí mismos para "conseguir el objetivo de reactivar el partido".

En su discurso, además, ha arengado a los suyos a abrir las puertas del partido para ampliar y fortalecer su base generacional. "Debemos admitir haber cometido como partido algunos errores en los últimos tiempos al no prestar suficiente atención a determinadas generaciones", ha sostenido para reconocer que la formación tiene "dificultades" para transmitir su mensaje a los más jóvenes, que "no se ven del todo representados".

"Es imprescindible también ser realistas en este campo para poder tomar las mejores decisiones", ha dicho para reivindicar tambíen el feminismo y la igualdad y asegurar también que "no se puede aspirar a gobernar a Galicia dejando de lado una parte importante", en referencia a las mujeres.

"GALICIA NO ES UNA ISLA"

Besteiro también ha lanzado otro mensaje al BNG al asegurar que Galicia "no es una isla como algunos" quieren. "Somos una tierra diferente, sí, con un modo de ser que nos encanta y que no cambiamos por nada, pero no necesitamos vivir enemistados con nadie para sentirmos más gallegos", ha apuntado en un discurso en el que también ha cargado contra el "abuso inhumano" de la fuerza que Israel está aplicando en Gaza. "Reconocer al Estado palestino es una decisión histórica que debe ser un primer paso para lograr una solución definitiva a este conflicto", ha indicado.

Por último, ha reivindicado un Partido Socialista "coherente, contundente y valiente" y se ha reivindicado como "la izquierda de gobierno", "capaz de ganar". "Somos el partido de los hechos, no de las palabras", ha subrayado.