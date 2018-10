Besteiro, "muy satisfecho" por un resultado "absolutamente positivo"

Actualizado 21/12/2015 0:54:26 CET

Reivindica que el PSOE es "el segundo partido" de Galicia pues En Marea se trata de "una coalición" de tres formaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha declarado "muy satisfecho" por un resultado que ha calificado de "absolutamente positivo" en los comicios del 20D, pues su partido en Galicia mantiene los mismos seis diputados que en las elecciones generales de 2011.

En este escenario, y con la vista puesta en la cita con las urnas a nivel autonómico del año próximo, ha celebrado la "tendencia" de "cambio" que aprecia en la comunidad tras el "fracaso" que, a su juicio, ha experimentado el PP. En concreto, su partido se ha dejado casi 110.000 votos, por unos 265.000 que pierden los populares en Galicia y que les suponen cinco escaños menos.

Además, en su comparecencia ante los medios tras las declaraciones del candidato socialista, Pedro Sánchez, Besteiro ha hecho hincapié en que el PSOE es "segundo partido" en Galicia sólo por detrás del PP, pues --ha puntualizado-- En Marea es una coalición de tres fuerzas diferentes (Podemos, Esquerda Unida y Anova).

"Somos el segundo partido", ha abundado el lucense, y ha recordado que él ya pronosticó en repetidas ocasiones a lo largo de la campaña que su partido "iba a remontar las encuestas", como así ha ocurrido, pese a la "fragmentación electoral" de esta ocasión.

"OPTIMISTA" PARA 2016

En cuanto al PP, ha hecho hincapié en que ha obtenido en estas elecciones "el peor resultado de la historia de la democracia". "El cambio en Galicia es más posible que nunca", ha enfatizado, y no ha dudado al ser preguntado si cree que su partido estaría en condiciones de liderarlo entre aplausos de algunos militantes y cargos del PSdeG: "Lo creo totalmente".

De hecho, Besteiro se ha declarado "optimista" con respecto a 2016 tanto para Galicia como para el conjunto de España. "No vamos a defraudar a los millones de personas que nos votaron", ha mantenido, sin dejar de incidir en que está "extraordinariamente satisfecho".

TERCERA FUERZA

Pese a su reivindicación de que el PSdeG es "el segundo partido" en estos comicios, la coalición de Podemos, EU y la Anova de Xosé Manuel Beiras ha obtenido unas 60.000 papeletas más que los socialistas y se ha quedado por delante en las siete ciudades.

No obstante, Besteiro no ha querido "descontextualizar" los resultados y no ha dejado de poner en valor que el PSdeG mantiene el mismo número de diputados que en 2011 pese al cambio político. Por ejemplo, el BNG se ha quedado sin representación, ha agregado.

Dicho esto, ha vuelto sobre la "debacle histórica" del PP, que se marcaba el reto de obtener "la mayoría absoluta" de las 23 actas en juego en Galicia, algo que no ha logrado con los 10 diputados obtenidos.

Finalmente, acerca de la posibilidad de que el PSOE impugne las actas de Ciudadanos que, en la provincia de Pontevedra sólo se imprimieron en castellano --en lugar de hacerlo en ambas lenguas oficiales--, ha dicho desconocerlo, pero ha indicado que "poco" cambiaría los resultados finales, toda vez que la formación liderada por Albert Rivera no ha logrado representación.

"MUCHA ILUSIÓN"

El líder socialista llegó a la sede de la compostelana Rúa de O Pino pasadas las 20,00 horas para hacer seguimiento del escrutinio, acompañado del portavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, y de su secretaria de Organización y cabeza de cartel al Congreso por A Coruña, Pilar Cancela.

A su entrada, indicó a los periodistas que afrontaba esta noche electoral "con mucha ilusión". "Ahora ya queda poco", concluyó.