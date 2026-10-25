Besteiro pide al electorado en Lugo que se "vuelque" con el 29N para recuperar ahí el segundo diputado del PSdeG

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa en la tradicional pulpada de los socialistas en Lugo, a 25 de octubre de 2026. - PSDEG

LUGO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha aprovechado su presencia en la tradicional pulpada que celebran los socialistas en Lugo para pedirle al electorado que se "vuelque" con las elecciones generales del 29 de noviembre y volver a optar al segundo diputado por la provincia.

La comida con la que el PSOE lucense cierra cada año el San Froilán ha registrado esta vez la mayor participación de su historia, según el partido, "con militantes y simpatizantes llegados de toda la provincia". Este ha sido el primer acto de Besteiro en Lugo durante la precampaña y, por tanto, "el punto de partida de la movilización socialista" en este territorio.

En declaraciones a los medios previas, su mensaje se ha centrado en pedirle a los "votantes progresistas" que concentren su apoyo en la candidatura que encabeza Patricia Otero para el Congreso, y la de César Mogo, en el Senado. Considera que Lugo es "clave" en esta carrera electoral al volver a ver al alcance el segundo escaño en la circunscripción, que ya obtuvieron en 2019.

"Hace cuatro años, el Partido Socialista se quedó a solo 3.000 votos de conseguir ese segundo diputado. Esa es nuestra marca que queremos instalar el próximo 29 de noviembre", ha fijado. Dirigiéndose a quienes quieran "mantener y seguir impulsando" el modelo de "ampliar y construir derechos" que promulga su partido --en sus palabras--, "la papeleta tiene que ser la del PSOE", ha dicho.

Hablando hacia estas mismas personas, ha advertido que "otras opciones no van a poder llegar", aunque "sí que pueden dar el impulso que necesita la candidatura socialista". Para apoyarse, se remitió a los datos del 2023: "Triplicamos en votos al Bloque Nacionalista Galego (BNG) y multiplicamos por seis los votos que tuvo Sumar en la papeleta del Congreso".

CRÍTICAS A LA "MOTOSIERRA" DE FEIJÓO

Besteiro también dirigió buena parte de su intervención contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Rescatando la intervención del popular en Vigo, le respondió apelando a la "memoria": "Sabemos perfectamente lo que hizo aquí mientras gobernó". Le reprochó "no preocuparse" de construir vivienda pública en sus años al frente de la Xunta y enmarcó su nueva promesa de un millón de viviendas en una "carrera alocada, absolutamente inconsciente".

Además, el socialista presentó el 29N como una elección entre dos modelos. A su juicio, el del PP "es el modelo de la motosierra, que va a actuar sobre las pensiones, sobre los salarios de los trabajadores, ese recorte permanente de derechos". Frente a él, situó el de los socialistas, "un modelo de ampliar y de construir nuevos derechos", en el que la vivienda pasará a ser "un nuevo pilar del estado del bienestar".