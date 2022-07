El BNG advierte de que la ley de memoria democrática puede ser "una oportunidad perdida" pese a los "avances"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha advertido de que si no se introducen cambios en la Ley de memoria democrática, que previsiblemente será aprobada en el pleno del 14 de julio tras su paso por comisión este lunes, será "una oportunidad perdida" pese a los "avances" que se recogen en ella, para "realmente acabar con la impunidad del franquismo y hacer justicia con las víctimas".

Así, ha lamentado que los partidos de gobierno "no aceptasen las enmiendas del BNG" para la derogación de los artículos 2 e) y f) de la Ley de Amnistía, la restitución de los bienes expoliados o la declaración del Pazo de Meirás como "lugar de memoria".

Entre las cuestiones que el frente nacionalista observa como "positivas" se encuentran que se declare la "ilegalidad" del franquismo y, por lo tanto, de los consejos de guerra, tribunales y juicios, así como la nulidad de sus sentencias; la definición de víctima del franquismo y la creación de un censo.

También destaca que se elabore un mapa de fosas y que el Estado se haga responsable de la búsqueda de desaparecidos y de las exhumaciones, junto con la creación de un banco de AND y que se prevea el estudio obligatorio de la memoria histórica en el ámbito educativo, junto con la incorporación de las mujeres a la memoria. Asimismo, subraya que se haya incluido la propuesta del BNG --junto con otras fuerzas soberanistas-- la "persecución de las lenguas y culturas de las naciones que conforman el Estado".

Sin embargo, los nacionalistas ven una "cuestión básica" para "realmente acabar con la impunidad del franquismo y hacer justicia a las víctimas" que se deroguen los artículos 2 e) y f) de la Ley de Amnistía, porque tal y como ha funcionado hasta ahora la legislación, se constata que "no sirve para hacer justicia a las víctimas".

PROPOSICIÓN RECHAZADA

Rego también recuerda que en el mes de marzo fue debatida en el pleno una proposición no de ley para modificar el código penal para "garantizar sin ningún género de dudas el acceso a la tutela judicial efectiva y asegurar el cumplimiento del principio de legalidad internacional que permita investigar los delitos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista".

"El PSOE votó en contra, junto con VOX y el PP, dejando claro que no tienen interés en que esto se produzca", ha lamentado Rego, para quien es una "cuestión básica, que va a determinar realmente si la ley está o no a la altura de las expectativas generadas para hacer efectivos los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

En cuanto a la declaración del Pazo de Meirás como "lugar de memoria", el BNG considera este rechazo de PSOE y Unidas Podemos "absolutamente inexplicable, porque es indiscutible la potencia simbólica del pazo y de la lucha cívica por su recuperación".