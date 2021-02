El BNG alerta de "una involución histórica" para las mujeres por la pandemia y propone crear un plan de empleo femenino

Pontón avisa de una "regresión sin precedentes" de los derechos de las mujeres

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha alertado de la "involución histórica" que está suponiendo para las muejeres la pandemia de covid-19, que provoca una "regresión sin precedentes" en los derechos de la mujer, que se ve "expulsada" el mercado laboral para asumir tareas de cuidados en el hogar.

Acompañada por representantes de sectores como los supermercados, la enfermería y las residencias de mayores, así como por la diptuada autonómica Noa Presas; Pontón ha participado en un acto organizado por la fomración frenstista en Santiago con motivo del 8 de marzo.

Allí, ha reivindicado el rol jugado por las mujeres durante la crisis sanitaria de la que se cumplirá en breve un año. En ese tiempo, Pontón ha subrayado que las mujeres desempeñaron un papel "imprescindible" que "sostuvo" a la sociedad desde sus puestos en los centros sanitarios, los supermercados, las residencias o los cuidados.

"Sin la fuerza de las mujeres no habría sido posible salir adelante", ha resaltado antes de recordar que el lema del 8-M de 2020, una semana antes de la declaración del estado de alarma en toda España, fue que "sin cuidados no había vida". "No nos imaginábamos que pocos días después se iba a comprobar tanto su vigencia", ha apostillado.

Pese a esto, Pontón ha alertado de que la pandemia ha acrecentado la "precaridad" y las problemáticas a las que hacían frente estas mujeres, que han visto como "en muchos casos" sus condiciones laborales han ido "a peor" al ser los sectores "más feminizados" los que han tenido que hacer frente a un "mayor impacto" en las consecuencias de la crisis de la covid.

Además, la líder nacionalista ha puesto el foco en que "muchas" mujeres se han visto obligadas a salir del mercado laboral para asumir tareas de cuidados en sus casas. Según los datos de la EPA señalados por Pontón, ocho de cada diez empleos perdidos en la crisis estaban ocupados por mujeres, lo que se traduce "en 10.200 mujeres" que se han visto "expulsadas" del mercado laboral.

"No podemos permitir que la pandemia sea una nueva coartada para congelar los derechos de las mujeres o, incluso, que suponga un paso atrás", ha aseverado Pontón, que ha avisado de una "involución que vuelve a meter a las mujeres en sus casas por falta de alternativas", algo que "no ocurría desde la incorporación masiva a los puestos de trabajo".

En este sentido, ha denunciado que este regreso de la mujer al hogar para asumir tareas de cuidado se debe a dos cuestiones: por un lado, que la corresponsbalidad es "todavía una anécdota o una tarea muy complicada" para las mujeres, y la "ausencia" de servicios públicos.

Así, ha asegurado que las mujeres asumen "tres veces más" estas tareas en el hogar y que, en la esfera laboral, los cuidados son un sector feminizado en el que "la privatización y la externalización" traen apareados "precaridad", ya que las empresas "exprimen" las concesiones "al máximo para hacer negocio".

Por todo ello, ha demandado a las Administraciones central y autonómica que pongan sobre la mesa programas para atajar esta "discriminación" hacia las mujeres, que desempeñan roles que fueron considerados "indispensables" durante esta crisis y, a pesar de esto, "no son reconocidos" en la práctica por los gobiernos.

Así las cosas, Pontón ha planteado la necesidad de articular un plan de empleo feminino que permita "atajar la precaridad" y "dar oportunidades" dentro de una sociedad "que todavía discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujeres".