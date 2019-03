BNG arranca su precampaña como una organización "sólida y cohesionada" y con la "mano tendida" para los "decepcionados"

Publicado 31/03/2019 13:55:01 CET

Ana Pontón resta importancia a las encuestas: "Hace tres años también decían que el BNG no iba a estar en el Parlamento gallego"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha dado este domingo el "pistoletazo de salida" de su "larga precampaña" para los próximos procesos electorales con un encuentro con militantes y simpatizantes en Santiago de Compostela, donde su portavoz nacional, Ana Pontón, ha subrayado que el Bloque es una organización "sólida y cohesionada" y que tiene la "mano tendida" para "todas las personas decepcionadas con lo que está pasando".

Así, Pontón ha destacado que el BNG tiene un proyecto "cohesionado" en el que los gallegos "pueden confiar" ya que saben que "hay una coherencia, unos principios y unas ideas democráticas detrás".

"El 28 de abril es una cita muy importante para los gallegos. Hay mucho en juego. Muchas personas van a apostar por que Galicia recupere su voz propia en Madrid frente al desastre que están dejando en el país las fuerzas políticas estatales", ha declarado Pontón a los medios de comunicación.

En este sentido, ha indicado que "muchos gallegos están decepcionados con esta precampaña", en la cual, según ella, "las fuerzas estatales parece que están en una competición por ver quién tiene más banderas españolas o quién tiene la bandera más grande".

"En esa bandera no están los problemas de Galicia. No están las soluciones para ponerle freno a la emigración juvenil, para acabar con la precariedad, para las bajas pensiones, ya que en Galicia tenemos las segundas más bajas del Estado", ha criticado la portavoz nacionalista.

De esta forma, Pontón ha señalado que el BNG es un "freno de contención" frente a la "discriminación del Estado y a una involución democrática". "Queremos ser la voz de los gallegos y poner a Galicia en el mapa", ha apostillado.

ENCUESTAS

Preguntada sobre las encuestas electorales, que no todas ellas auguran que el BNG entre en el Congreso de los Diputados, Pontón les ha restado importancia.

"Las encuestas llevan fallando estrepitosamente en los últimos años. Dijeron que no iba a haber Brexit, que no iba a ganar Trump, que iba a ganar Susana Díaz. También dijeron que el BNG no iba a estar en el Parlamento gallego hace tres años", ha argumentado Pontón.

A pesar de no dar cifras concretas sobre el aumento de la militancia del grupo político, Ana Pontón ha asegurado que "hay una corriente de simpatía" y que "muchas voces se están sumando al BNG", por lo que afrontarán las elecciones "con optimismo".

La portavoz del Bloque ha indicado que el BNG demostró que "con convicción, esperanza y haciendo una campaña en positivo" ha sido capaz de "tirar para adelante". "La encuesta que vale es la electoral", ha destacado, y ha añadido que "no hay que ir a votar ni con miedo ni por un mal menor".