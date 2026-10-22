El BNG cuestiona la "carga absolutamente desproporcionada" de A Coruña y rechaza "cualquier tipo de violencia"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante el acto de Ordes. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este jueves que su formación "rechaza cualquier tipo de violencia" y ha criticado la "carga absolutamente desproporcionada y brutal" de la Policía contra a las personas que se manifestaban este miércoles en A Coruña contra un acto de Vox.

En declaraciones a los medios en un acto político en Ordes, la portavoz nacional ha recordado que el BNG "lo único que defiende es el uso de la palabra" y las "movilizaciones pacíficas". "Y ayer, en A Coruña, el 99,99% de la gente que estaba allí lo que estaba era reclamando que no queremos que el fascismo nos robe derechos", ha añadido.

Pontón se ha cuestionado "como es posible que el Gobierno que se dijo más progresista de la historia ordenase una carga absolutamente desproporcionada y brutal contra esas miles de personas que lo único que estaban diciendo es que en Galicia no pasarán", personas "antifascistas" que están "luchando por nuestros derechos y por nuestras libertades".

A mayores, Ana Pontón se ha preguntado "quien está realmente detrás de esos altercados". "Porque no me extrañaría nada que viéramos de nuevo a personas infiltradas de la extrema derecha provocando precisamente ese tipo de violencia".