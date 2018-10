El BNG ensalza sus medidas y lamenta la actitud del PP: "Ojalá esto no fuese la crónica de un rodillo anunciado"

Publicado 11/10/2018 12:18:13 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha reivindicado las propuestas impulsadas por el grupo nacionalista en el marco del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que finaliza este jueves, y ha lamentado que los populares vayan a aplicar "el rodillo" renunciando a "herramientas" que servirían para "mejorar" la situación de la comunidad.

En concreto, Rodil ha arrancado su intervención confesando que desearía pensar que la última jornada del debate no arranca con el final escrito de antemano y que el Parlamento no está "ante la crónica de un rodillo anunciado", pero ha dado por hecho, al tiempo, que no será así.

En este sentido, ha lanzado una serie de preguntas a los populares, con la base de sus propuestas de resolución. "¿Beneficia o no tener una tarifa eléctrica gallega que abarate el precio de la luz? ¿Beneficia o no crear miles de plazas más de guardería?", ha cuestionado.

A renglón seguido, ha reivindicado que las 40 propuestas de resolución impulsadas por los nacionalistas pretenden infundir "confianza" y plantear cuestiones que "nunca antes" se pusieron sobre la mesa.

"Lo queremos todo y estamos hartos de esperar", ha proclamado, antes de reivindicar que el BNG quiere dar a Galicia "más poder económico y político", así como proporcionar "las mejores herramientas" para poder "mejorar" la vida de los gallegos. "¿Se imagina un Gobierno que pudiendo tener estas herramientas diga que no?", se ha preguntado.

UN NUEVO MARCO POLÍTICO

En el discurso de Rodil tampoco ha faltado una de las propuestas más reivindicadas por el BNG, junto con la tarifa eléctrica gallega y el concierto económico: el impulso de un nuevo marco político que reconozca a Galicia "como lo que es, una nación con derecho a decidir".

En este escenario, ha apelado a "dejar atrás las estrecheces del autonomismo" y "hablar sin corsés de todo". Para los retos actuales, ha advertido "que no sirve el traje del año 78 ni del 81", en relación a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía de Galicia.

En su alegato a favor de una Galicia con "más poder político", Rodil también ha reivindicado el traspaso de la AP-9, que Ence se sitúe "fuera de la Ría de Pontevedra" y que el Pazo de Meirás se incorpore "sin más excusas y dilaciones" al patrimonio público.

"OTRA GALICIA ES POSIBLE"

"Otra Galicia es posible", ha remarcado la viceportavoz nacionalista, antes de exigir "un nuevo modelo político" y que se vuelquen esfuerzos en el I+D+i. También ha reclamado 90 millones de euros para combatir la violencia machista y que se "reviertan los recortes del PP", en áreas como la de sanidad.

Finalmente, ha apelado a impulsar medidas "contra los vientos de involución que soplan desde las derechas" y ha defendido unos medios públicos "libres".