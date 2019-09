El BNG insiste en que Feijóo use la vía judicial para exigir los 700 millones y critica su "falta de acción política"

Publicado 02/09/2019 12:43:38 CET

Pontón avanza "una ofensiva" para defender los intereses de Galicia en Madrid y erige al BNG en "alternativa" al "fracasado" modelo de Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se limite a impulsar "una estrategia mediática" en relación a los 700 millones de euros que demanda al Gobierno central y ha censurado su "falta de acción política", al tiempo que ha insistido en que debe acudir a la vía judicial.

"Feijóo no debería renunciar a nada y me sorprende que no vayan a la vía judicial", ha advertido Pontón, en un arranque de curso político marcado por el debate en torno a los 700 millones que demanda la Xunta al Gobierno de Pedro Sánchez: 330 millones de las entregas a cuenta pendientes de la financiación autonómica, 200 millones de una mensualidad del IVA de 2017 y otros 170 millones de incentivos por cumplir las reglas de estabilidad financiera.

La dirigente nacionalista ha interpretado los pasos dados por la Xunta como "una estrategia mediática muy subordinada", además, a las directrices de su partido en Madrid, y acompañada, a su modo de ver, por "una falta de acción política". En este punto, ha insistido en que la Xunta debe acudir a la vía judicial.

Y es que, a su modo de ver, una sentencia despejaría un debate que, en todo caso, "no es tanto jurídico como político". No en vano, se ha mostrado convencida de que, si el Gobierno de Sánchez quisiera transferir los fondos a Galicia, podría hacerlo a través de vías como el impulso de una ley o también un préstamo.

Sin embargo, ha afeado que la Xunta esté inmersa en un "pimpampum" con el Ejecutivo central y que le "interese más" la "confrontación" con el PSOE que buscar una "solución". Así, se ha reafirmado en que Feijóo debería obviar las directrices de su líder, Pablo Casado, e impulsar un recurso judicial.

Dicho esto, ha recalcado que los 700 millones que demanda el Ejecutivo gallego no son "más que una gota de agua" y que sería "más importante" tratar de conseguir que los recursos que se recaudan en Galicia --mediante el impuesto de sociedades, por ejemplo-- "se queden" en la comunidad.

"OFENSIVA" FRENTE A "IRRELEVANCIA POLÍTICA"

En este sentido, ha avanzado que el reto del BNG es impulsar "una ofensiva" para defender los derechos y los intereses de Galicia en Madrid. También "abrir una nueva etapa" en la que la formación nacionalista trabajará para "dejar atrás" el "fracasado" modelo de Feijóo y el "desastre" que ha ligado con sus medidas políticas.

"Galicia vive una crisis industrial, precaridad y cuenta con unos servicios públicos deteriorados y privatizados", ha alertado, antes de constatar la "irrelevancia política" de la comunidad en el marco estatal, que ha vinculado con "el centralismo" de fuerzas como el PP, el PSOE y Podemos.

A su juicio, Galicia está "desaparecida" del debate estatal, lo que supone "consecuencias directas" como que no se transfiera la titularidad de la AP-9, lo que mantiene "la estafa legalizada" de los peajes; o que la comunidad tenga las pensiones "más bajas" de España y pague un alto precio por la electricidad a pesar de su riqueza eólica.

El "problema", ha advertido, es que no hay diputados de "fuerzas gallegas" dispuestos a defender los intereses de Galicia por delante de los de sus partidos, y a "condicionar" una investidura para garantizar que se "solucionan" los problemas de la autonomía.

"O NOS HACEMOS VALER O NO VAMOS A AVANZAR"

"O nos hacemos valer o no vamos a avanzar", ha proclamado la dirigente nacionalista, quien, ante la incertidumbre acerca de si será necesario repetir o no las elecciones en el Estado, ha subrayado que, si esto ocurre, puede ser "una oportunidad" para apoyar electoralmente al BNG y garantizar que Galicia cuente "con voz propia" en Madrid frente "a tanto agravio".

Pontón ha incidido en que el Gobierno de Feijóo "se tomó agosto con mucho relax", ha vuelto a censurar su "estrategia y partidismo" en relación a la financiación, y ha recalcado que es preciso defender los intereses de Galicia en Madrid, en lo que trabajará el BNG.

Ha defendido que el BNG es "la alternativa" frente a la "sumisión" de Feijóo a Madrid y sus políticas, que "representan el pasado". Entre otras cuestiones, ha avanzado que el BNG insistirá en su propuesta de una banca pública gallega y en el impulso de un nuevo marco de relaciones laborales.