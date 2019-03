El BNG presentará alegaciones al estatuto de electrointensivas para una "tarifa estable" que rebaje 23€/MW

Publicado 25/03/2019 13:21:45 CET

Acusa a Feijóo de actuar "como palmero" de Pablo Casado y afea a este último no tener "solución de futuro" alguna para la empresa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG presentará alegaciones al estatuto del consumidor electrointensivo, de modo que recoja una "tarifa estable" que "como mínimo" obtenga "lo que ya han conseguido los vascos", que es, según ha dicho, una rebaja de 23 euros por megavatio, frente a los 4,2 que ofrece ahora mismo el Gobierno español, ante la crisis que afecta a empresas como Alcoa y Ferroatlántica en Galicia.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, se ha reunido este lunes con el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), donde ha pedido un trato diferenciado para la comunidad gallega por ser excedentaria en la producción de energía.

En declaraciones a los periodistas, Pontón ha acusado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de actuar "como palmero" del líder del PP en el conjunto estatal, Pablo Casado, a quien ha afeado no tener "solución de futuro" para los "miles de puestos de trabajo en juego" a la luz de su visita este domingo a Vigo.

"Su única propuesta fue ofrecerle un puesto de ministro a Feijóo, imagino que para pagarle su sumisión estos años y como compensación por haber sido incapaz de defender los intereses de Galicia y anteponer los del Partido Popular", ha sentenciado.

"INDIGNACIÓN"

Pontón ha afirmado compartir "la preocupación" y "la indignación" de los trabajadores ante el "hecho insólito y que no se puede aceptar" que consiste en que "siendo Galicia productor excedentario de energía eléctrica" haya "miles de puestos de trabajo en juego por los altos precios de la electricidad".

"No puede ser que tengamos a miles de familias con el corazón en un puño porque no saben cuál va a ser su futuro y empiezan a ver nubes negras ante las que los gobiernos no están dando soluciones", ha advertido.

Al respecto, ha lamentado que "no hay alternativas de futuro para Alcoa en A Coruña, donde de momento no hay comprador, y también ante la decepción que causó esa propuesta de estatuto electrointensivo que deja en el aire el futuro de Alcoa también en San Cibrao".

Viendo "muy claro" que existe "un problema" que implica que las industrias electrointensivas gallegas "no compiten en igualdad de condiciones con otras industrias europeas", ha exigido "una solución".

Pero ha censurado que Feijóo, en este contexto, esté, a su juicio, "en precampaña" y con la filosofía de "cuanto peor (para Galicia), mejor para el PP".

"Lo único que ha demostrado es su incapacidad. Feijóo tiene que explicarnos cómo es posible que en Euskadi el gobierno nacionalista consiguiera una rebaja de 23 euros por megavatio para sus empresas electrointensivas y sin embargo la oferta que hay sobre la mesa del gobierno español es una oferta de 4,2 euros por cada megavatio", ha aseverado.

"Si esto pasa es porque no tenemos un gobierno defendiendo los intereses y el empleo en nuestro país, sino que únicamente actúa como palmero de Pablo Casado y del PP", ha añadido.

En opinión de Pontón, también es "decepcionante la respuesta que está dando el PSOE", porque el estatuto "es insuficiente" y la rebaja que contiene "no permite a las empresas competir", al no prever tampoco "compensaciones para Galicia por ser excedentario en producción" ni ofrecer "garantías de que las rebajas se vean acompañadas de garantía de empleo y de mayor inversión en mejorar las instalaciones".

Estos son para el BNG "los aspectos clave" y los que incluirá en sus alegaciones al borrador de estatuto, puesto que los nacionalistas quieren "ir a un nuevo marco energético que dé estabilidad".

Plantea así "que se rebajen peajes que no tienen que ver con los costes reales de la producción, como las primas a renovables" y también la ya mencionada "compensación a Galicia por ser excedentaria neta en producción de energía".

NEGOCIACIÓN BILATERAL

"La Xunta tiene que dar un paso adelante. No puede ser que veamos el desastre que nos está creando la inactividad de la Xunta", ha apostillado.

Por ello, ha considerado que "tiene que haber una negociación bilateral con el estado y conseguir como mínimo lo que ya han conseguido los vascos", por esa rebaja de 23 euros por megavatio, que "sería lo mínimo que debería exigir" el Gobierno gallego.

Según ha interpretado, "si el PP llega a aceptar en su momento" la propuesta del Bloque, "hoy no se estaría aquí". "Estamos ante un nuevo ejemplo de incapacidad y no puede ser que nos digan que la solución pasa por el sentidiño y la morriña", ha avisado.

"VOZ PROPIA" EN MADRID

En este sentido, ha subrayado que "ninguna morriña" hacia "un modelo que está fracasando" ni "de quien traiciona" los intereses de Galicia. Los gallegos, ha ahondado, de lo que "tienen morriña" es "de que exista una voz propia que les defienda en Madrid".

Y con la vistas puesta en las elecciones generales del próximo 28 de abril, ha comprometido que "uno, dos, tres, cuatro diputados del BNG van a condicionar cualquier gobierno del estado para que haya una solución al empleo en Alcoa". "Para que tengamos una tarifa eléctrica propia que permita mirar con optimismo el futuro", ha resuelto.