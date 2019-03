El BNG propone un debate en la TVG con los líderes de las fuerzas con representación en el Parlamento gallego

Publicado 14/03/2019 13:06:29 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha propuesto la celebración de un debate en la Televisión de Galicia (TVG) con los líderes de las cuatro fuerzas con representación en el Parlamento de Galicia en el marco de la campaña de las próximas elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa ofrecida este jueves en Santiago de Compostela el coordinador de campaña del Bloque, Rubén Cela, quien ha detallado que su formación ya trasladó esta petición tanto al director de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, como a los distintos partidos con representación en el Pazo do Hórreo.

En su intervención, el político nacionalista se ha mostrado "convencido" de que el Partido Popular "no pondrá ningún problema" a este debate toda vez que, según ha indicado, "el BNG no está proponiendo nada que no se hiciera en el pasado".

Y es que, conforme ha recordado, en los comicios generales de 2008 se celebró en la televisión pública gallega un debate a petición del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con los entonces dirigentes del BNG y PSdeG, Anxo Quintana y Emilio Pérez Touriño, respectivamente.

Por ello, tras asegurar que "el miedo es libre", ha mostrado su deseo de que Feijóo "no se escaquee" y dé al conjunto de la sociedad gallega "la posibilidad de ver y contrastar las distintas opciones que representan las fuerzas políticas" con representación en Galicia.

En este sentido, tras asegurar que de celebrarse el debate en la TVG el Bloque estaría representado por su portavoz nacional, Ana Pontón, ha avanzado que su formación aceptará participar en todos los debates que se le propongan.

HABLAR DE LOS PROBLEMAS DE GALICIA

En la rueda de prensa, además, Rubén Cela ha destacado que el Bloque centrará su campaña en Galicia y en los problemas de los gallegos frente a las fuerzas que sólo se acuerdan de la Comunidad gallega cuando se convocan las elecciones.

"Vamos a poner todo nuestro empeño para que en esta campaña Galicia no quede ausente, muda e ignorada", ha subrayado Cela, que censurado que los partidos estatales solo vean en Galicia "un nido de votos" del que se olvidan pasados los comicios.

"Estamos hartos de que nos usen como mercancía electoral, los paracaidistas sólo vienen de Madrid a Galicia a pedirnos el voto", ha asegurado en una intervención en la que ha recordado que la única visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Comunidad gallega tuvo lugar el pasado fin de semana y con la convocatoria electoral en marcha.